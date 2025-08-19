BL陸劇慘了！廣電總局認「違規」下殘酷2禁令…網：走捷徑都堵死

記者陳芊秀／綜合報導

大陸長劇面臨收視全面下滑的窘境，廣電總局近日發布新通知《進一步豐富電視大屏內容 促進廣電視聽內容供給的若干舉措》，共有21條，被視為有扶持長劇助益。然而陸網同時瘋傳廣電總局電視會議記錄，提及耽美劇（BL劇）違規播出，並下達兩大禁令，引發議論。

▲陸廣電總局會議記錄瘋傳，內容提及「耽美劇曲線違規」。（圖／翻攝自微博）

陸網瘋傳18日的「廣電總局電視劇司會議紀要」，內容最後提及有一些耽美劇（台稱：BL劇）曲線違規播出，要求以後不得在網路平台國際版播出，另外，從九月開始，參演耽美作品的主要演員，不得出演任何作品。而熟悉業界動態的娛樂博主PO文，聲稱：「是真的哦，可惜不能往前追溯。」博主直指：「環大陸耽美倒灌，影響極其惡劣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陸網瘋傳廣電總局會議記錄。（圖／翻攝自微博）

▲爆料網友聲稱截圖內容是真的，並批評「環大陸耽美倒灌，影響極其惡劣。」。（圖／翻攝自微博）



「環大陸播出」指的是除了大陸以外的地方播出的影劇作品，近年仍有部分陸劇嘗試拍BL劇，但選在大陸以外國家的網路平台上線，其中耽美作家柴雞蛋親自擔任出品人兼編劇的《逆愛》，在海外開播在大陸當地爆紅，話題熱度更超越一票暑期檔陸劇。近期還有華語BL劇《垂涎》，一度宣布同步在3個大陸串流國際版上線，然而7月29日，劇組宣布3平台下架劇集。今後同性愛題材的陸劇一旦選擇「環大陸播出」，比以往更受限制。

▲《垂涎》7月發文宣布從3串流平台下架。（圖／翻攝自IG）

▲《逆愛》原本要播至8月底，臨時宣布提前至12日全劇播畢。（圖／翻攝自臉書）



此外，會議紀要更提及，9月以後開始參演耽美劇集的演員，不得出演任何作品，此禁令形同下封殺令，將影響大陸演員接演此類型劇集的意願。過去曾有男演員因演出耽美影視作品，人氣瞬間爆紅的例子，如今一旦接演就有封殺危機，令陸網輪番驚呼「真是可怕，反同反到這種地步」、「9月這個有點慘吧萬一合同（合約）已經簽了怎麽辦」、「走捷徑的都通通堵死」。另一派網友表態「支持把所有演過耽美劇的都封殺」、「支持，我的那些小說改編的電視劇，終於不用抬上來了」。