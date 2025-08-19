ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
才剛播完21天！　《母胎單身戀愛大作戰》正式宣布第二季

記者張筱涵／綜合報導

南韓戀愛實境節目《母胎單身戀愛大作戰》因第一季熱烈反響，正式宣布推出第二季，並自19日起展開出演者徵選。

▲▼母胎單身戀愛大作戰。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

▲《母胎單身戀愛大作戰》開始徵選第二季人選。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

《母胎單身戀愛大作戰》是一檔幫助戀愛經驗為零的母胎單身展開人生初戀的改造型戀愛綜藝。今年首度亮相後，以真誠又笨拙的戀愛挑戰引發話題，10集節目圓滿收官，更被觀眾盛讚為「開啟戀愛實境新篇章」。出演者們跌跌撞撞卻勇敢面對的初戀旅程，不僅展現了自我改變的過程，也讓觀眾想起自己曾經的「第一次」，獲得高度共鳴。

延續第一季口碑，第二季仍由製作人金魯恩執導。他表示：「觀眾對出演者笨拙又真摯的樣子給予許多支持，因此我們決定推出第二季，期待更多20、30代母胎單身勇敢挑戰人生初戀。」

▲▼母胎單身戀愛大作戰。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）▲▼母胎單身戀愛大作戰。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

▲主持人們特別錄影為第二季宣傳。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

這次徵選活動也獲得「曖昧製造者」徐仁國、姜漢娜、李恩智及歌手Car, the garden親自應援。Car, the garden 更幽默引用第一季名台詞「真的很喜歡《母胎單身戀愛大作戰》」帶來笑聲，而徐仁國、姜漢娜、李恩智則喊話：「想徹底改變、一定要脫單的朋友們，這次我們會全力幫助！」最後更呼籲「想投入人生第一段戀情的母胎單身，現在就立刻報名吧！」

《母胎單身戀愛大作戰》公開後不僅登上Netflix全球非英語區節目Top10，每集播出都在網路掀起熱烈討論，完結後依舊有大量觀後評論與反應影片釋出，顯示節目高人氣。節目中特有的「改造計畫」更帶來外在與內心的雙重成長，被視為與其他戀愛實境節目的最大差異。

母胎單身戀愛大作戰

