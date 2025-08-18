NONO遭判刑又掰了公司...朱海君露面了！現蹤大溪曝光「新身份」

▲ 鳳飛飛金曲歌唱競賽決賽評審（左起：張三、薛忠銘、朱海君及劉美蓮）。（圖／大嵙崁文教基金會提供）



記者翁子涵／台北報導

為傳承鳳飛飛的音樂精髓，財團法人大嵙崁文教基金會與鳳飛飛慈善基金會攜手舉辦「鳳飛飛金曲歌唱競賽」，活動開放報名便吸引全台近兩百位歌唱好手熱情響應，本屆競賽邀請了四位重量級評審坐鎮，組成堅強的專業陣容：金曲獎得主張三老師、資深音樂教育家薛忠銘老師、兩屆台語金曲歌后朱海君老師，以及台灣音樂史研究者劉美蓮老師。

▲ 鳳飛飛金曲歌唱競賽決賽評審與得獎者。（圖／大嵙崁文教基金會提供）



兒少組的小選手們，以充滿朝氣與童真的歌聲，詮釋了多首經典歌曲，為這場音樂盛宴揭開溫暖序幕。社會組與樂齡組則展現了成熟穩健的唱功與深刻情感，演繹出許多膾炙人口的鳳飛飛名曲。無論年齡大小，所有參賽者都展現了對鳳飛飛音樂的熱愛與崇敬，讓這些經典旋律再次於舞台上綻放光芒。

年齡最小的銀牌獎得主，同時也抱走了兒少組的「最佳台風獎」，舞台表現超齡穩健，贏得全場喝采。他的親友團在台下更是激動不已，紛紛搶當最佳提示員，又是提詞又是打拍子，興奮程度完全不輸給選手本人，讓現場笑聲不斷，氣氛熱鬧非凡。

樂齡組的冠軍則是一位資深鳳迷，當主持人宣布得獎的剎那，全場立刻爆出如雷掌聲。不僅鳳迷同好們激動衝上台獻吻，現場更自發性高喊「鳳飛飛我愛您」，氣氛瞬間嗨到最高點，彷彿讓人重回「帽子歌后」當年演唱會的熱烈盛況，感動又振奮人心。

這場競賽除了選手的親友團熱情助陣，也吸引大批鳳飛飛歌迷專程到場支持，現場氣氛沸騰。觀眾們聽得如癡如醉，充分展現鳳飛飛音樂跨越世代的感召力。

