李連杰出院露面報平安！　現身狂嗑刀削麵：讓大家擔心了

記者王靖淳／綜合報導

62歲香港武打巨星李連杰昨（17）日在社群曬出一張躺在病床上的照片，親口證實自己住院的消息，消息曝光後，引發外界關注。為此，李連杰稍早再度發文報平安，並曬出一張吃麵的照片，告訴粉絲自己出院了，「讓大家擔心了。」

▲李連杰宣布出院。（圖／翻攝自微博／李連杰）

透過李連杰在微博發布的照片可見到，他身穿一件藍色襯衫，戴著藍色棒球帽與圓框黑色眼鏡，坐在店裡享用一碗麵。他手上拿著筷子，當下正在夾麵放進嘴巴裡，看起來十分投入在品嚐美食的氛圍中。桌上擺放著黑色的餐盤、分隔調味碟，以及一碗放有青菜、木耳、牛肉等配料的刀削麵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李連杰出院報平安。（圖／翻攝自微博／李連杰）

談到身體狀況，李連杰在文中先是感謝外界的關心與祝福，「再次感謝大家的掛念與祝福，讓大家擔心了」，並開心宣布「我出院了」。他還透露自己已經能夠吃美食，並特別點名最懷念的就是刀削麵。此外，李連杰也不忘貼心提醒粉絲，「中午了，大家要好好吃飯哦！願大家健康平安快樂。」貼文曝光後，湧入大批網友寫下祝福留言「沒事就好」、「平安快樂」、「保重身體。」

▲李連杰17日傳出住院的消息。（圖／翻攝自微博）

李連杰過去憑藉《少林寺》、《黃飛鴻》等作品紅遍中外，被封為「功夫皇帝」。近年他逐漸淡出螢光幕，將生活重心轉向修行佛法與投身公益。最近他才在社群上驚喜宣布，37歲的大女兒李思結婚，自已還特別送上一輛價值30萬人民幣（約125萬台幣）的車作為嫁妝，幽默地說：「希望女兒能夠早點提車，這樣就可以隨時帶著他去遛彎兒了。」如今宣布出院，再度掀起網友關注及討論。