KPOP資深歌手朴忍洙去世！罹阿茲海默享壽77歲　家屬慟：今早離開了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓首位「靈魂樂」（Soul）歌手朴忍洙叱吒1970年代，透過一首〈Spring rain〉在韓打開超高知名度，只是他後來吸食大麻，淡出螢幕前，直到1990年左右回歸幕前。近年來都在與病魔對抗，18日卻傳來遺憾消息，他因肺炎去世，享壽77歲。

▲▼KPOP首位「靈魂樂」歌手去世！朴忍洙罹阿茲海默「肺炎惡化」享壽77歲。（圖／翻攝自大眾音樂評論家、namuwiki）

▲南韓首位「靈魂樂」歌手朴忍洙去世。（圖／翻攝自大眾音樂評論家）

朴忍洙2010年罹患失智症與胰臟癌而飽受折磨，2019年一度傳出狀況好轉，當時還有節目錄製為他祈福痊癒的單元，可見他在韓國樂壇的崇高地位，沒想到，他2022年又罹上阿茲海默症和帕金森氏症，晚年都在對抗病魔。

▲▼KPOP首位「靈魂樂」歌手去世！朴忍洙罹阿茲海默「肺炎惡化」享壽77歲。（圖／翻攝自大眾音樂評論家、namuwiki）

▲朴忍洙晚年飽受各種病魔折磨。（圖／翻攝自大眾音樂評論家）

多年來在首爾大醫院接受治療，朴忍洙卻在18日因肺炎去世，家屬證實死訊「以逝故人因長期來罹患阿茲海默等病痛，一直都在住院治療，最後因肺炎的關係導致健康惡化，今早離開了。」

朴忍洙靈堂設於永登浦醫院，由妻子與兒子送他最後一程。值得一提的是，他與妻子1970年離婚後，2012年出演節目時，夫妻倆時隔37年重修舊好，當時還掀起不小話題討論。

