俄羅斯學霸環球小姐過世…享年30歲　「新婚4個月」尪悲痛發聲

來自俄羅斯的克謝尼婭亞歷山德羅娃（Kseniya Alexandrova）有著深邃的五官與姣好身材，19歲時就開始從事模特兒活動，在2017年時代表莫斯科參加俄羅斯小姐選美獲得第一名，隨後又代表家鄉出戰環球小姐大賽，後來在當地星途大開。怎料，她卻在近日傳出死訊，享年30歲。

克謝尼婭在7月初與新婚老公開著保時捷轎車外出，當時她坐在副駕駛座，在回家的途中，突然有一隻巨大麋鹿衝出並衝撞車子的擋風玻璃，因為力道相當大，讓她腦部受到重創，緊急送到莫斯科的醫院搶救，但因為腦部嚴重受損，在治療了5個禮拜之後，仍無法恢復意識，不幸地在8月12日過世。

事實上，克謝尼婭與老公才剛在今年4月結婚，沒想到才新婚4個月夫妻倆就天人永隔。她的丈夫目前身體已無大礙，在接受俄羅斯媒體訪問時透露「車禍來得太突然，當時根本什麼都做不了」，他悲痛表示「克謝尼婭馬上就失去意識，全身都是血」。

克謝尼婭死訊傳出後，所屬的模特兒經紀公司也發文「克謝尼婭光芒四射、才華橫溢。她知道如何激勵、支持和給予身邊的每一個人溫暖。對我們來說，她將永遠是美麗、善良和內在力量的象徵。我們衷心哀悼並向她的家人、朋友以及所有有幸認識她的人表達最深切的哀悼。」

而克謝尼婭除了模特兒、選美佳麗身份之外，她畢業於俄羅斯普列漢諾夫經濟大學，是當地最高學府之一，在此她取得了自己的財務金融學位，接著她為了進軍演藝圈，還修了電影、電視學，更在3年前取得心理學學位，正式多了心理學家、心理諮商師兩個身份，卻沒想到外出遇到死劫，讓許多粉絲都相當惋惜。

