韓國殘忍集中營！「3.8萬人慘淪性奴隸」　關10年吃餿水650人活活餓死

紀錄片《以倖存者之名：深入韓國慘案》近期在台灣掀起討論熱潮，主題聚焦在1980年代發生的福利院「釜山兄弟之家」事件，該處被形容為「韓版納粹集中營」，共計3萬8000人受害，在極端惡劣的環境中遭受勞役、毆打，甚至淪為性奴隸，紀錄片公開後震驚外界。

《以倖存者之名：深入韓國慘案》揭露福利院「釜山兄弟之家」事件，3萬8000人在10多年間都被關在極端惡劣的環境，遭受勞役、毆打，甚至淪為性奴隸，僅能食用腐壞的餿水和泡菜，所有人被剃髮，穿著統一的藍色運動服，生活如地獄般痛苦，超過650人因此死亡。

《以倖存者之名》震撼各界。



一名受害者「2970」在片中回憶，兒時僅因書包裡的麵包被懷疑來源不明，無端遭警察扣押，便遭受以打火機燙生殖器逼供，迫使承認「偷竊」的罪名，之後被送往兄弟之家，過著暗無天日的生活。倖存者的身心飽受摧殘，部分人牙齒掉光，難以融入社會，只能在酒店工作或長期服藥治療精神創傷，然而韓國政府至今未提供慰問或補償，令受害者深感失望。

事件曝光後，部分倖存者透過寫書、示威及在國會前抗爭，試圖引起社會關注，但政府始終未正視責任，直到去年，兄弟之家創辦人朴仁根之子朴天光首次在紀錄片中現身，承認父親僅需承擔30%的責任，並指政府需負70%的責任，甩鍋態度引發網友強烈不滿。

知名電視節目《我想知道》專題報導釜山兄弟福祉院。

該片在社群網站上引發廣泛討論，許多觀眾表示內容令人感到沉重不適，「這是我第一次需要用1.5倍速觀看，因為內容實在太過沉重。」另有觀眾將本片與先前的紀錄片《以神之名》相互對照，指出這類紀錄片對於揭露宗教團體內部黑暗面具有重要意義。