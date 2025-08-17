「南部弄假牙」神曲來了！FTISLAND壓軸站上大巨蛋　3萬人爆雞皮合唱

記者吳睿慈／台北報導

「台灣大哥大XVlll悍將中學」主題日在8月16、17日準時開打，活動第二天賽後，表演嘉賓由超人氣樂團FTISLAND壓軸演出，主唱李洪基大喊一聲「我們先熱烈地帶來第一首歌」，接著帶來熱血歌曲〈Theory of Happiness〉，3萬名觀眾氣氛超沸騰，他們難得來到大巨蛋，帶來正宗的韓國棒球賽事應援曲〈疾風街道〉，相當用心。

▲▼FTISLAND為富邦悍將擔任賽後表演嘉賓。（圖／讀者提供）



FTISLAND來到棒球賽事殿堂，他們特地選曲〈疾風街道〉，李洪基表示：「下一首歌是我們在韓國有經常被用來當作應援歌，聽說在這裡也很紅」，熟悉的旋律馬上讓球迷有反應，而3人在正式與觀眾打招呼前，他們先穿上淺藍色代表性球衣，「在正式跟大家打招呼前，讓我們先穿上球衣，正式成為一體！」李洪基致謝：「非常感謝可以邀請我們來到這麼多球迷的地方表演，雖然大家可能會覺得我們有點陌生，但我們會認真唱歌，希望把贏球的氣勢延續到下一場比賽。」

▲FTISLAND李洪基嗓音爆發力十足。（圖／讀者提供）



FTISLAND在權恩妃的後面順序上場，李洪基不忘自虧「我還是有點抱歉，剛剛有位很美麗的歌手（權恩妃）來表演，結果換我們這幾位有年紀的大叔上場，大家沒關係吧？」邀請全場一起合唱。他們歌單特地挑選應景歌曲，帶來過去為棒球節目所製作的歌〈Limitless〉，李洪基說：「我們滿常來台灣的，參加過選秀節目也會來做表演，所以為了跟大家變親近，我們特別準備了這首歌，這首歌在韓國是綜藝節目的主題曲，我希望聽到你們的聲音。」

▲FTISLAND最後帶來〈壞女人〉全場都會唱。（圖／讀者提供）



「台灣大哥大XVlll悍將中學」主題日17日入場人數來到3萬1588人，FTISLAND帶來壓軸演出，李洪基替全場加油：「今天很幸福，希望富邦悍將下一場繼續獲勝。」最後他嗨喊「聽說我們有一首歌紅到上新聞，你們會唱嗎？」最後帶來〈壞女人〉，過去被歌迷唱成「到南部弄假牙」因而爆紅，全場都會唱，氣氛超感動。