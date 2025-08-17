直擊／水彈女神現身大巨蛋！權恩妃性感脫了　熱舞萬人暴動嘶吼

記者吳睿慈／台北報導

「台灣大哥大XVlll悍將中學」主題日在8月16、17日準時開打，活動第二天邀來「水彈女神」權恩妃擔任賽後表演嘉賓，她穿著白色短版背心，搭配淡藍色的富邦球衣，帶來第一首歌〈Door〉，女神現身場上，全場男粉陷入瘋狂尖叫聲。

▲權恩妃首度登上大巨蛋開唱。（圖／讀者提供）



富邦悍將17日以1比0贏得本場比賽，權恩妃擔任賽後表演嘉賓，她穿著極短牛仔裙性感唱著〈Door〉現身，她先中文打招呼問候「謝謝」，接著自我介紹「大家好，我是恩妃，很高興見到大家，大家有玩得開心嗎？」接著她用歡快的歌曲〈Beautiful Night〉帶動唱，萬人跟著喊應援。

▲權恩妃首度登上大巨蛋開唱。（圖／讀者提供）



權恩妃首度站上大巨蛋，場上在教大家喊應援時，還意外飆出日文「1、2、3」，可愛的失誤讓現場粉絲笑出來，融化直呼「太可愛了」，在唱到〈hello stranger〉時，她飆著高音展現唱歌實力，掀起陣陣尖叫聲，最後她更帶來曾在WATERBOMB音樂節唱過的神曲〈Crazy In Love〉，脫下球衣趴在草地上熱舞，全場男粉陷入瘋狂尖叫聲。

▲▼權恩妃帶來火辣舞曲〈Crazy In Love〉。（圖／讀者提供）



人氣歌手權恩妃素有「WATERBOMB女神」，她是潑水音樂祭邀約常客，日前因一套白色比基尼搭上紅色格紋短版外套戰袍爆紅，甚至連台灣歌迷都為之瘋狂，完美的水蛇腰、性感上圍，引起陣陣暴動。她17日首度站上臺北大巨蛋開唱，女神現身時全場男性暴動，低吼聲幾乎掀頂，再次驗證紅不讓人氣。