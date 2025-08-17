楊晨熙肩帶滑落「包不住超兇上圍」！　大露香肩鎖骨激辣

記者王靖淳／綜合報導

女星楊晨熙去年結婚，並於今年4月迎來女兒「小龍女」的誕生，平時會透過社群記錄日常的她，最近曬出一張自己穿平口禮服炸出傲人上圍的照片，大方分享「媽媽me time」，貼文及照片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲楊晨熙穿平口禮服享受「媽媽me time」。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）

透過楊晨熙分享的照片可見到，她頭上戴著一條白色髮箍，上面點綴著亮片裝飾，身上則穿著一件白色的平口禮服上衣，肩帶隨意滑落，露出香肩與鎖骨，展現她私下優雅及小性感的一面。她對鏡頭露出微笑，雙手分別伸出食指，指向自己的雙肩位置，看起來像是想強調或分享身上的某個細節。

▲楊晨熙會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）

楊晨熙在文中透露終於擠出小空檔，好好讓自己放鬆一下，並開心地形容這段獨處時光不但能舒壓，也讓自己充滿能量，「媽媽偶爾愛自己，才有能量繼續帶娃。」她提到，這次特地抽空去做醫美保養，選擇補打肉毒來改善肩頸痠痛的困擾，讓她終於能一覺好眠。貼文及照片曝光後，湧入大批網友留言表示「好美」、「很棒的保養。」