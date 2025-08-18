唐綺陽運勢／雙魚可以告白了！天蠍「適合先獨處」射手人緣太好要小心

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報8/18-8/24】

星象影響：日水在獅子、太陽進處女、木天45度

日水在獅子，且太陽衝刺中，眾人情緒激昂，想要積極溝通來自我表達。週六太陽進處女，重視執行力和工作職場，講究細節和健康。天王星停滯加上木天45度相位，有機會帶來局勢的翻轉，名人與社會事件可能產生顛覆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）



12星座個別影響：

牡羊：因睡眠不足影響表現；感情別想太多自尋煩惱

金牛：運勢低落當心各類情況；感情亦留意暗中風險

處女：工作超載注意身體；感情責任感重反造成壓力

天蠍：凡事別太強求隨遇而安；感情適合先獨處沉澱

巨蟹：內部紛爭多需耐心協調；感情適度幽默別過頭

天秤：事務進度停滯要多點耐心；感情欲脫單要積極

射手：看待事情別想得太簡單；感情人緣太好要注意

水瓶：海外運強可嘗試發展；感情要更積極主動一點

雙子：需協商溝通多方聆聽；感情亦需聽取對方意見

獅子：勢均對手出現遇強則強；感情太凶悍嚇跑對方

魔羯：狀況明確前保持平常心；感情輕鬆幽默更加分

雙魚：適合創業或公告推進事務；感情亦可告白公開