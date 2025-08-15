上村謙信性騷案才判刑　日媒爆「復出之路不遠」：多間公司邀約

記者劉宛欣／綜合報導

日本男星上村謙信原本是男團ONE N' ONLY成員，因出演BL日劇《未成年》走紅，不料今（2025）年3月在香港舉辦粉絲見面會後，竟在慶功宴上對女翻譯伸出鹹豬手，最終被告上法庭。案件近日審結，法院判他有罪並罰款港幣1.5萬元（約台幣5.7萬元）。雖然風波重創形象，前經紀公司也火速與他切割，但日媒爆料，他已收到多間經紀公司邀約，復出之路恐怕不遠。

▲上村謙信因《未成年》走紅。（圖／翻攝自劇照）

根據日媒報導，案件在13日宣判當天，亦傳出上村謙信因事件遭前公司求償高達港幣300萬元（約1150萬台幣）的違約金，律師在庭上以此為由替他求情，稱他「出道十年的努力毀於一旦」。聽到判決結果時，他情緒激動到雙腿發軟，還抱著一旁的男性口譯員表達激動之情。

日媒指出，上村謙信在案發隔日就被逮捕，為應付官司已在香港滯留5個月。判決一出，他立刻與家人辦理回國手續，並於14日下午返抵東京。由於違約金數額龐大，他似乎並未打算退出演藝圈，且已接到多方經紀公司釋出的合作意向，未來不排除回到螢光幕前。

▲上村謙信復出之路不遠（圖／翻攝自官方IG）

此次事件源自於3月粉絲活動結束後的慶功宴上，上村謙信不僅在未經同意的情況下多次觸摸女口譯的大腿，還直接邀對方「一起去外面的廁所」，言語中帶有明顯性暗示。儘管女方多次明確拒絕，他仍持續搭話，甚至追問感情狀態。隔天，女口譯在社工陪同下前往警局報案，事件才曝光並進入司法程序。