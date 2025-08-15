蔡少芬老公曝心臟病後近況公開！「暴瘦、臉色蒼白」狀態惹擔憂

記者劉宛欣／綜合報導

香港女星蔡少芬曾靠著《後宮甄嬛傳》中皇后一角走紅全亞洲，是香港最年輕的影后之一。近日有港媒報導，她與丈夫張晉先前出國旅行時，對方突發心臟病，讓她一度六神無主。隨後張晉回港接受心臟支架手術，雖然順利撿回一命，但病後狀態仍令人擔憂。日前有民眾在香港街頭巧遇夫妻倆，目擊張晉暴瘦、臉色青白，走路時甚至有些駝背，看起來風一吹就會倒。

▲蔡少芬與張晉結婚17年感情依舊。（圖／翻攝自張晉微博）

現年51歲的蔡少芬與張晉結婚17年，育有兩女一子，一直以來感情甜蜜。張晉曾在節目《披荊斬棘的哥哥》中回憶發病時的情況，坦言當時胸口劇痛，甚至連聲音都發不出來求救。所幸手術成功，讓他跨過這道生死關。根據港媒報導，目擊者描述，當天張晉戴著黑色鴨舌帽、身穿黑衣黑褲，與蔡少芬穿著情侶裝一同外出。

▲張晉日前在節目上吐露先前發病的過程。（圖／翻攝自張晉微博）

不過，張晉的身形明顯消瘦許多，走路時步伐緩慢、背部微駝，整體氣色欠佳，雙頰凹陷、眼神無神，與過去健壯陽光的形象差距甚大。雖然張晉在大病之後已重返工作，繼續參與《披荊斬棘的哥哥》錄製，但不少粉絲與網友看到他的近況後，紛紛留言希望他能多休息，避免操勞過度，認為身體健康才是最重要的。