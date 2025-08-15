海外首個專場獻台灣！Faulieu.出道2年人氣飆升　台粉為她學吉他

記者吳睿慈／台北報導

日本女子樂團Faulieu.將於9月14日在台北Corner House舉辦首次海外專場演出。出道僅兩年的她們，已在社群上累積不少台灣粉絲，曾收到「因為Kaho才開始彈吉他」的留言，成員也透露來自台灣的訊息數量是所有海外地區中最多的，讓她們對於這次演出更加充滿期待。

▲Faulieu.首場海外專場選定台北。（圖／雅慕斯娛樂提供）



Faulieu.由主唱兼吉他手Canaco、吉他手Kaho、貝斯手Ayano與鼓手Mimori組成，團體於2023年正式成軍，出道僅2年就寫下500人規模Live House完售紀錄，以多層次合奏與細膩旋律受到矚目，並在Tunecore J-POP排行榜拿下俄羅斯、新加坡、香港等地冠軍。

吉他手Kaho提到，能從遙遠的地方收到這樣的回饋，讓她感到不可思議，「我真的很開心，也深刻體會到社群媒體的力量。這次能在台灣舉辦我們人生中第一次的海外公演，真的非常感謝，也很期待與大家見面。」她也笑說，雖然過去是隔著螢幕互動，這次終於能面對面演奏給台灣觀眾聽，對她來說別具意義。此外透露以前曾和家人一起來台旅行，當時創造了美好的回憶，表示能在這裡開唱感到非常幸福，也很期待品嚐美食，她還說「歡迎大家推薦好吃的店！我個人很想吃滷肉飯。」

▲▼Faulieu.向台灣粉絲喊話。（圖／雅慕斯娛樂提供）



這次台北公演是Faulieu.第一次海外演出，同時也是巡演最終場，對於首度站上海外舞台，Mimori說自己從以前就有個夢想，就是能向全世界傳遞音樂。這次的台北公演就是踏出第一步，「我真的很興奮。來自台灣的留言很多，能親自將音樂帶到當地，是我非常珍惜的機會，希望這次可以成為開啟下一個舞台的契機。」即將登台演出的她們難掩興奮心情，Canaco表示：「音樂能超越語言傳達心意，這次要用現場演出親口向台灣觀眾道謝！」Ayano也補充：「巡演最終場就是海外演出，這個決定很需要勇氣，想讓所有來自台灣與日本的觀眾都能享受其中。」

Faulieu.將於9月14日在台北Corner House 角落文創展演空間舉行，票價為一般票2200元、VIP票3400元等兩種，VIP福利可獲得單獨合照、親簽生寫真套組、專屬吊牌，已在遠大售票系統熱賣中，更多詳情可洽主辦單位雅慕斯娛樂官方社群專頁。