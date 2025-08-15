郁方爆料家中父子復仇記！　兒半夜炫耀「得5獎可能合照黃仁勳」

記者張筱涵／綜合報導

藝人郁方在社群上PO出一段「父子間的復仇」趣事，原汁原味重現對話，笑翻一票網友。

▲郁方分享家中趣事。（圖／翻攝自FACEBOOK／好門媳婦的秘密生活郁小方）



郁方先鋪陳背景說，老公平時睡眠很短，「但身為戶長，身體健康很重要」，因此全家人為了讓他睡得更沉，特地「購置了加密版鋼鐵門，讓他一絲聲音都聽不到，加厚版隔音窗簾，一絲光線都無法射進房間」，只為讓他「有個深度的睡眠」。

沒想到這場「豪華防護」在半夜1點被小兒子瞬間打破。郁方形容，小兒子「突然興奮地衝進房間，搖醒爸爸：『爸爸！爸爸！我得了五個獎，黃仁勳可能會跟我拍照喔！（之類的）～～～』」爸爸迷迷糊糊只回：「恭喜恭喜！」結果小兒子又興奮衝去哥哥房間大嚷分享，讓老公這一夜睡眠品質不佳。

沒想到凌晨5點，爸爸決定展開「父子間的復仇」。郁方寫道：「爸爸衝進小兒子的房間搖晃他的肩膀，大聲地說：『兒子！兒子！恭喜！恭喜！恭喜你得到五個獎！』」小兒子睡眼惺忪抱怨：「厚～～爸爸！現在才五點！你幹嘛這樣？」爸爸立刻回擊：「厚～～～兒子，那你幹嘛半夜一點衝進我房間？！」兒子只能「厚～～厚～～～（沒輒）」。

郁方最後加上兩個Hashtag「#父子情深」「#有來有往」，朋友丁寧也留言：「父子感情真好。」網友笑翻回應，「原來報仇不用等三年，3個鐘頭就可以了」、「這根本是前世情敵今世續集」、「老爺好幽默，但媽媽應該也沒睡吧」、「爸爸脾氣真好，被吵醒還等到早上才下手」、「冤冤相報何時了」、「果然是父子，互動超有意思」。