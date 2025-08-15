「真人索隆」新田真劍佑迷倒男星！松本潤見本人：真是張漂亮的臉

記者吳睿慈／綜合報導

人氣日團「嵐」成員松本潤所主演的夯劇《第19號病歷表》掀起熱烈討論，他在劇中收起偶像光環，細膩詮釋純樸的綜合診療醫師，演技備受肯定，而他在與「真人索隆」新田真劍佑對戲時，就連擁有帥氣長相的他，也會冒出想法：「真是張漂亮的臉啊！」被對方的精緻五官迷倒。

▲松本潤在劇中透過溫柔的問診和細膩的觀察，判斷病人病徵。（圖／Hami Video提供）



松本潤此次在《第19號病歷表》與許多實力派演員合作，細膩觀察對手戲演員的狀態，笑言與新田真劍佑對戲時的空白時間，會不小心冒出想法：「真是張漂亮的臉啊！」他還特別稱讚小芝風花的明眸：「她的眼白非常乾淨漂亮，很少有人有那麼美的眼白。」他表示身為主演在片場必須以「對話」凝聚團隊，不僅與對手演員交流，更會拉近旁的人一起討論，讓每個人都能參與作品創作。

▲▼松本潤看著新田真劍佑讚嘆「真是張漂亮的臉啊」。（圖／Hami Video提供）



提到這次的最大挑戰，松本潤除了向醫師取經，深入了解綜合診療的實務細節到與患者的互動方式，還必須刻意放慢語速、壓抑急性子的習慣，談到角色帶來的改變，他直言：「德重（主角名）的節奏已經融入我的身體，現在能很自然地活在他的人生裡。」

