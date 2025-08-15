幻藍小熊成員竟然有9歲弟弟　媛媛自爆辛酸還要幫換尿布

記者葉文正／台北報導

小公視開台一週年，今日在光點華山舉辦「小公視口袋影展開展暨口袋小子X一卡通聯名記者會」為小公視慶生，人氣女團「GENBLUE幻藍小熊」跨界合作獻唱「2025小公視一起搖擺」主題歌〈SWING DANCE〉。幻藍小熊成員媛媛自爆有9歲弟弟，還要幫換尿布，道盡為姊辛酸。

▲口袋影展幻藍小熊。（圖／小公視）

這次為小公視，來自韓國的Ayeon，超級喜歡小朋友，喜歡打招呼，溫柔大姊姊，小朋友也喜歡，看到很可愛的小朋友影片，還會傳給團員們，真的很愛小朋友。XXIN則表示，希望回歸專輯大賣，在韓國節目順利獲得第一位。

▲口袋影展謝玒玲副總徐秋華總經理與幻藍小熊。（圖／小公視）

媛媛今則透露，「小時候本來是獨生女，常常看卡通自己玩，還去公園講故事給老人跟小朋友聽，後來家中有了弟弟，弟弟現在才9歲，也幫忙照顧弟弟，幫弟弟包尿布，弟弟也會唱〈腰果小學〉，同學很羨慕他是幻藍小熊成員的弟弟，要簽名，弟弟就會幫我拒絕，我很照顧她。」

▲立委郭昱晴參加口袋影展。（圖／小公視）

毓也提到，平常若沒工作，最喜歡廢在家，睡到中午，休息一下再出門，喜歡狗，想要養很多狗。小時候愛看水果奶奶，能跟他合作很榮幸。後來才知道水果奶奶是男生。

采甄也說，平常超愛看卡通，尤其是《偶像學園》，「這卡通對我影響很大，有賺到錢，主要原因是喜歡站在舞台上的感覺，最近有需要像卡通一樣去破關，要準備新的歌曲，生日希望是這次回歸節目，希望拿到一位，上次是候補一位，剛滿十八歲，想要開車帶團員出去玩，但後來發現考照有點麻煩，目前飛韓國，一個月要飛三到四次。父親節就是打視訊電話，祝爸爸父親節快樂。」

采甄提到自己有妹妹，但妹妹不會去打扮，比較讀書派，差三歲，有送妹妹包包，或是衣服也會’分享給妹妹。「我會分享妹妹醜照給大家看。自認比妹妹漂亮很多。喜歡跟妹妹爭寵，賺錢到現在沒有給妹妹花。」

Nico則說，團員們常常騎腳踏車去玩，可說是幻藍車隊，常常騎超快，因為畢業季學生們不用上學，素顏騎車還被認出他們是幻藍小熊，但私下想要有小孩，希望把小孩打扮的漂漂亮亮。