富邦啦啦隊女神「綠島解放高衩比基尼」！被拍超兇身材 震撼2.7萬人

記者潘慧中／綜合報導

慈妹（彭翊慈）是富邦啦啦隊「Fubon Angels」的人氣成員，不時會和粉絲分享生活點滴。她25日便在社群網站上傳一系列比基尼外拍照，火辣程度破表，至今已吸引2.7萬人按讚！

▲慈妹在綠島拍辣照。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）



照片中，可以看到慈妹在綠島解放撞色比基尼，相當映襯她的膚色。細肩帶繞頸並在胸前以細繩打結的設計，辣露渾圓半球，增添清爽又性感的氛圍。

▲慈妹解放比基尼。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）



慈妹下半身搭配同色系的高衩三角泳褲，展現筆直雙腿，兩側用細繩打結，相當修飾腰部線條。整體造型簡約卻吸睛，背景是湛藍大海與晴朗天空，散發著悠閒的度假感，「這裡真的好美。」

▲慈妹展現窈窕身材。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）



事實上，慈妹從小就常和父母親一起去球場看球，後來因電影《歌舞青春》愛上跳舞。進一步接觸街舞後，她在老師推薦下參加富邦悍將啦啦隊的徵選比賽，並從眾多參賽者中脫穎而出，成為「Fubon Angels」的一員。