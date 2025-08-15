許路兒50歲了！凍齡美貌驚豔外媒「猜不出真實年齡」…抗老秘訣瘋傳

記者陳芊秀／綜合報導

人氣時尚KOL許路兒是女星許維恩的大姊，擁有凍齡亮麗外型，擁有大批粉絲追蹤。她15日正式滿50歲，日前提前曬出慶生照，湧入眾多留言祝福，然而她的臉蛋完全看不出實際年齡，凍齡保養法再度引發討論。

▲許路兒50歲了。（圖／翻攝自IG）

公開的慶生照中，許路兒同框友人，露出甜美笑顏，且五官精緻立體、皮膚白皙緊緻，完全看不出在慶祝滿50歲。她過去曾因外貌太年輕嚇到外國人，被形容像是18歲少女，還曾登上英國《每日郵報》，被列為「讓你猜不出真實年齡」的代表人物，在大陸知名社群網站「小紅書」，關於許路兒的熱門搜尋「許路兒為何那麼抗老」、「許路兒穿搭」、「許路兒保養」，其人氣完全不輸妹妹許維恩。

▲許路兒日前提前慶生，曬出與友人合照。（圖／翻攝自IG）

許路兒在朋友陪伴下提前慶生，美照早已在社群網站曝光。除了她的生日合照吸睛，平時也常曬出與妹妹許維恩、妹妹許菲菲及弟弟許湯姆的家庭合照，姊弟同框幾乎看不出年齡差距，讓網友直呼「這家基因太強大」。

而許路兒的保養法更是網路熱門話題。她曾透露，維持好膚況的秘訣是清爽飲食與少量調味，「少就是多」是她的保養信條，料理時減少油鹽用量，避免身體負擔，搭配規律作息與健康心態，讓她在年近半百之際依舊散發青春光采。

▲許路兒一家基因強大。（圖／翻攝自IG）