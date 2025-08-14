法院駁回攝理教申請！《以神之名》續作「如期播出」處分詳情曝光

記者劉宛欣／綜合報導

南韓紀錄片《以神之名》在2023年推出後，攝理教教主鄭明析的惡行引起全球公憤，近日，該作續集《我是生還者》即將上線，攝理教故技重施，向法院申請假處分，要求禁播《我是生還者》，原因是內容涉嫌造假、汙衊攝理教，對此，法院於14日正式駁回了攝理教的申請，《我是生還者》將如期於15日下午在Netflix上線。

▲《我是生還者》即將如期推出。（圖／翻攝自韓網）

根據韓媒報導，首爾西部地方法院，駁回了攝理教方面針對Netflix與MBC提出的節目禁播假處分申請。法官直言：「僅憑目前提交的資料，尚無法斷定節目影片中包含教團所主張的內容，屬於虛假事實」。此前在假處分審理過程中，攝理教主張「製作團隊散布不實指控，損害攝理教信徒及教團名譽」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鄭明析創立的攝理教，至今仍有不少信徒。（圖／翻攝自韓網）

《我是生還者》是2023年公開的Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》後續作品，預計將於明天（8月15日）下午3點正式上線。值得一提的是，攝理教教主鄭明析曾因性侵多名女信徒而入獄10年，但他在2018年2月出獄後再犯，以洗腦方式性侵多名亞洲信徒，他的惡行被《以神之名：信仰的背叛》揭露，引起全球譁然，今（2025）年初，再度被判17年有期徒刑。