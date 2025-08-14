香蕉哥哥驚喜同框蘋果姐姐！　粉絲陷回憶殺哭了：時代的眼淚

記者王靖淳／綜合報導

香蕉哥哥（林掄元）活躍於兒童台多年，平時會透過社群記錄生活的他，今（14）日驚喜PO出與蘋果姐姐（彭薇霖）的同框合照，畫面曝光後，立刻讓大批粉絲陷入回憶殺之中。

▲蘋果姐姐、香蕉哥哥。（圖／翻攝自Facebook／香蕉哥哥）

透過香蕉哥哥分享的照片可見到，他身穿一件短袖襯衫，上半部是白色，下半部印有立體鯊魚的圖案，下身再搭配一件深藍色寬鬆牛仔褲及灰色運動鞋，頭上戴著一頂黑色帽子，整體造型休閒又帶俏皮感。他將雙手交叉於胸前，伸出左手指向蘋果姐姐，並微笑看向鏡頭，看起來心情愉快。一旁的蘋果姐姐穿著一件綠白相間的套裝，腳踩銀色高跟涼鞋。她的長髮微捲披散在肩上，同樣對鏡頭露出笑容，一手比出愛心手勢，另一手自然放下。

▲香蕉哥哥同框蘋果姐姐。（圖／翻攝自Facebook／香蕉哥哥）

香蕉哥哥配文寫道「遇見蘋果」，並幽默地向粉絲們喊話，如果有什麼想對蘋果姐姐說的，可以由他來轉達，「有什麼想對她說的，我來轉達。」貼文及照片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「你們是我的童年」、「我哭了，時代的眼淚」、「蘋果姐姐還是一樣美麗」、「香哥你輸了耶，蘋果姐姐凍齡更厲害」、「謝謝你們豐富我的童年，蘋果姐姐根本是我的童年女神。」