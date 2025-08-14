許瑋甯產前樂當「天使贊助人」霸氣捐10萬！　親吐「編劇最辛苦」暖舉曝

記者蕭采薇／台北報導

許瑋甯14日宣布生下兒子的喜訊，儘管為了孕育新生命，已經一段時間沒有拍戲，但她依然心繫影視產業，特別捐助本屆「拍台北」電影劇本徵選的佳作獎金新台幣10萬元，成為活動的「天使贊助人」，許瑋甯說：「我覺得編劇是很辛苦的。」

▲許瑋甯樂捐10萬元，成為活動的「天使贊助人」。（圖／許瑋甯提供）

金鐘視后許瑋甯對於本屆報名參賽件數創新高感到很開心，「代表大家有很多故事想要說。劇本是蠻私密的創作模式，跟演員一樣，所以我很感謝他們把這麼私密的創作呈現給大家。」此外，她也看見編劇的不容易，「我覺得編劇是很辛苦的，因為他們要化身成為故事裡的每一個角色，同時在寫這些情緒的時候，又必須要很理智地跳脫出來，看看這些台詞會不會很自溺。」

身為實力派演員的許瑋甯閱本無數，被問及好的劇本需要具備哪些元素，她認為，創作者要有敏感的心及銳利的眼光，去挖掘好的故事，那是好劇本的起源。她也補充：「真正要寫出的不是那些台詞，而是那些人沒有說出來的潛台詞，人背後這樣做的意義，我覺得這樣劇本才會更厚實，更有吸引力。」

▲許瑋甯透過捐助獎金，希望激勵更多人投入劇本創作。（圖／許瑋甯提供）

關於未來是否會想以創作者的身分來參賽，許瑋甯表示，若有機會寫下台北的故事，可能會是與傳統習俗相關的劇本，因為這些文化非常貼近人們的生活，蘊含著許多人與人之間的情感，非常值得描繪。

▲影委會饒紫娟總監（左起）、拍台北評審安哲毅、塗翔文、陳潔瑤合照。（圖／台北市電影委員會提供）

由臺北市政府文化局、財團法人台北市文化基金會及台北市電影委員會共同主辦的第十七屆「拍台北」電影劇本徵選，14日公布入圍名單，總計有16部作品將共同角逐110萬元總獎金。本屆報名劇本數量225件創下歷年新高，其中有12件報名作品來自海外，參賽作品類型多元，包括科幻、犯罪、驚悚、喜劇、傳記、音樂劇及動作冒險等，與台北的場景和意象結合，展現出多樣的敘事風格與豐沛的創作能量。

▲影委會饒紫娟總監（左二）、拍台北評審唐福睿（左起）、侯季然、黃熙合照。（圖／台北市電影委員會提供）