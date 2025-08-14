ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
「在陰陽交界處拍鬼片」雷嘉汭遇靈異！　全身發毛急噴符水壓驚

記者蕭采薇／台北報導

靈異電影《詭鄉》集結人氣男星初孟軒、「新生代鬼后」雷嘉汭、「國民阿嬤」王滿嬌、實力派男星張翰等卡司，全片在台中梧棲拍攝，更在鬧鬼房屋內實地取景。片場靈異事件頻傳，就連拍過多部驚悚片的女星雷嘉汭，也在拍攝中不順多次NG「感覺卡卡的」，更渾身起雞皮疙瘩。

▲雷嘉汭在《詭鄉》拍攝中感覺不順7次NG，噴了符水就順利過關。（圖／一群獨角鯨娛樂提供）

▲初孟軒與雷嘉汭拍《詭鄉》合作有默契，卻也都遇到怪事。（圖／一群獨角鯨娛樂提供）

雷嘉汭透露平時拍攝恐怖題材作品，在開拍前一定會先去廟裡求平安符，隨身攜帶著保護自己，這次《詭鄉》劇組更貼心準備了紅包和拜拜過的護身符，而每天出門拍攝前，她還會抹上名為「白使者」的精油進行淨身，離開拍攝場地前也一定用符水全身噴灑，並去便利商店把紅包裡的錢花掉。

雖然平時片場人多氣氛熱鬧，但雷嘉汭坦言，有時拍攝過程中難免會想很多，懷疑是否有「好兄弟」在場。回憶起在陰森老宅與初孟軒拍攝一場戲時，雷嘉汭表示平常4、5個鏡頭就能完成，那天卻連拍到7次都卡，不是她動作不順，就是初孟軒卡住。

直到她請助理拿來符水噴灑，氣氛與心緒才瞬間鬆開，鏡頭一次過關，她說：「當下我請助理去幫我拿符水，一噴之後，馬上就拍順了。其實那天從一進片場開始，我就全身雞皮疙瘩，不知道是因為天氣冷還是怎麼回事，總之氣氛真的說不上來的詭異，連初孟軒也覺得今天氣氛怪怪的。」

▲阿嬤王滿嬌舉止詭異，讓初孟軒害怕，分不清她究竟是人是鬼。（圖／一群獨角鯨娛樂提供）

《詭鄉》釋出正式預告與海報，從海報中可見初孟軒、雷嘉汭和阿嬤王滿嬌三人面色凝重，分別看向鬼屋內不同方向，更快被血紅詭光吞沒，背景祖先神桌幽暗發亮，更添詭譎氣息，宛如一幅無法逃脫的宿命畫面，暗影中彷彿有鬼影在牆上窺伺，光是視覺就讓人寒毛直豎，畫面壓迫感爆表。

預告片更是將恐怖氛圍推向極致，初孟軒返鄉意外觸碰家族禁忌，意外揭開不為人知的秘密，隨著王滿嬌飾演的阿嬤舉止詭異、甚至化作鬼的模樣，讓人分不清她究竟是人是鬼；父親張翰則隱藏著恐怖的一面，掩蓋多年的驚人真相，即將一一被揭開；而神秘女子雷嘉汭，眼神彷彿深藏秘密，似乎知曉一切卻不說破。幽暗的空間、忽明忽滅的燈光、難以逃離的鬼屋，每一幕都令人不寒而慄，再再挑戰觀眾們的膽量極限，《詭鄉》將於9月19日全台上映。

