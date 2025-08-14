《我和我的殭屍女兒》　男神曹政奭遭導演補刀：女兒比殭屍還難搞

文／電癮好選喆

最新韓國殭屍電影《我和我的殭屍女兒》日前熱鬧來台宣傳，男神曹政奭與導演畢鑑盛攜手接受《電癮好選喆》專訪。主持人簡立喆提到近期在台、韓網路社群爆紅的「你好，我吃一點」貓咪梗圖時，導演笑回劇中的喵嗚可沒這麼擬人化。原著漫畫設定中，牠會唱歌、跳舞還會走路，但電影為了更貼近現實，把這些萌系技能收起來；曹政奭則直呼：「戲裡牠才是演技王！」完全不用排練、只靠眼神就能對戲，讓他甘拜下風。

▲▼《我和我的殭屍女兒》是一部溫情的殭屍喜劇。（圖／車庫娛樂提供與截自《電癮好選喆》）

《我和我的殭屍女兒》是一部溫情滿滿的殭屍喜劇，故事圍繞單親爸爸李正桓（曹政奭 飾）與女兒秀雅（崔惟理 飾）在首爾爆發殭屍病毒後的逃亡日常。當秀雅不幸感染，變成世界上僅存的唯一殭屍時，父女倆躲回老家，開啟一段既驚險又暖心的相處時光。

現實生活中，聊到青春期女兒話題，曹政奭笑說李正桓幾乎就是「本色演出」，更霸氣表示若真遇到殭屍危機，一定比電影中更拼命救女兒。他也點頭認同「帶小孩比上班還累」的說法。導演畢鑑盛則幽默補刀：「女兒比殭屍還難搞！」因為殭屍行為還能預測，女兒的情緒卻像天氣一樣陰晴不定，「甚至比老虎還可怕！」兩位「女兒控」現場互相吐槽，笑聲瞬間炸開。

此外，主持人簡立喆還貼心準備胡椒餅，讓兩人立刻感受到滿滿的台灣人情味。導演笑說，自己自從上次訪台吃過胡椒餅後就念念不忘，回韓國還一直想著那個味道；而曹政奭原本沒聽過這個食物，但被導演瘋狂推坑「很好吃」，一直想嘗試，這回來台終於如願。《我和我的殭屍女兒》全台戲院熱映中。