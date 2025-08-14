劉品言懷孕7個月已知寶寶性別　連晨翔曝「按摩情趣」講到老婆甜笑

記者黃庠棻／台北報導

女星劉品言與連晨翔合作電視劇《舊金山美容院》後熟識，相處之後擦出愛火，今年6月公開宣布結婚並懷孕的喜訊，並在7月2日悄悄前往戶政事務所完成登記。今（14）日連晨翔出席時尚品牌活動，也大方談及寵愛懷孕老婆的細節。





▲連晨翔出席活動，大方放閃劉品言。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

連晨翔今（14）日穿著一襲白色勁裝現身，被問及日前度過人生第一個父親節有何感想時，他笑說「我覺得這次還不算是第一次過父親節，覺得還是要等寶寶生出來才算」，所以今年的8號還是以慶祝劉品言的37歲生日為主。

▲連晨翔出席活動，講到劉品言滿臉都是笑容。（圖／記者黃庠棻攝）

談到劉品言的37歲生日，連晨翔透露自己送了手機跟花，因為老婆最近有換手機的需求，買了容量比較大的新手機當作生日禮，先前已經送過自己出的手機殼。此前，劉品言在8號前曾透露老公只送了手機殼，對此連晨翔笑說「她就調皮，愛開玩笑」，講到愛妻滿臉都是幸福的表情。

目前劉品言已懷孕大約7個月，連晨翔大方分享夫妻情趣，透露自己會幫老婆按摩腿部、消水腫，每次按都會按個十五到二十分鐘。而劉品言現在感受到胎動都會叫他摸摸肚子，連晨翔笑說「寶寶還是對言言比較有反應，我去摸就變得安靜」。

被問到寶寶性別，連晨翔透露夫妻已經知道，但沒有特別想要公布，希望是老婆自己公開，說道「懷孕辛苦的是他，我希望讓她自己公布」，坦言「不管男生女生都開心，只要媽媽、小孩平安就好」，現在夫妻倆會亂叫寶寶，還沒有取正式的小名。

▲連晨翔出席活動，講到劉品言滿臉都是笑容。（圖／翻攝自Instagram／esther88）