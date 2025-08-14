大牙昔認「老公被診斷精蟲斷肢」　結婚5年難懷孕原因曝

記者王靖淳／綜合報導

女星大牙（周宜霈）和小7歲老公阿廖師（廖勛威）結婚5年，今（14）日無預警宣布離婚，退回朋友關係，同時也強調彼此無第三者及嚴重爭吵，消息一出，不但震驚各界，就連她過往上節目談論前夫被診斷出「精蟲斷肢」的片段，如今也被挖出來討論。

大牙過去常被關心生子進度，她去年曾在節目《醫師好辣》中透露，她和阿廖師就醫檢查身體，但對方被診斷出「精蟲斷肢」，醫生解釋可能是壓力太大所致。至於大牙的身體狀況，她表示自己檢查不只一次，每次檢查的時間都很久，原因是醫護人員一度找不到她的子宮頸口，因此當時醫生建議，他們若未來想生小孩的話，人生受孕的機率會比較大。



事實上，大牙32歲時曾在臉書分享健康狀態，當時她在留言區寫下「我不婚不生，謝謝」，引發關注，後來她在上節目時透露是受家庭因素以及經期狀況影響。原本抱持不婚不生想法的她與阿廖師交往後，因對方在求婚時對她說「因為我們愛彼此」，她才點頭答應。

此外，大牙今（14）日在離婚聲明中透露離婚原因，「因為在相處過程中，我們才發現，越了解彼此，越發現彼此更適合的關係是家人和朋友，我們都努力過了，但也不得不接受愛情已逝。」經過討論過後，兩人在7月24日辦好離婚手續，「謝謝彼此曾經給予對方的美好及相互扶持的力量，不留任何的怨懟，各自安好，也是另一種幸福。我們也都會在未來的日子裡，各自努力面對生命的每個課題，深深的為對方祝福。 」