黃鐙輝結婚頭一年就想離婚　想勸和大牙跟前夫　「不發脾氣是本事」

記者葉文正／台北報導

第六十屆金鐘獎今天星光主持群正式亮相：節目類由夏和熙與木木（林葦妮）擔綱，戲劇類則首次由男男組合黃鐙輝與黃迪揚擔任。其中黃鐙輝透露，肛結婚的頭一年就想離婚，但如今心態已轉趨成熟，倘若可以先得知大牙跟她先生要離婚，「一定會去勸說，因為真的沒什麼大不了的事。」

▲夏和熙(左起)、木木、黃鐙輝與黃迪揚，將在金鐘星光大道主持。（圖／三立提供）

黃鐙輝說，曾經為拍戲兩個禮拜瘦十公斤，後來身體部分指數出現異常，才知道要慢慢來，主持星光大道，你要怎樣讓入圍者說完話離開，需要技巧，稿也要背熟，還要會玩才是真的高桿，我老婆要我不要講話，怕我話太多。

▲「第60屆金鐘獎」 星光大道主持人發布會-黃鐙輝與黃迪揚已有合作經驗。（圖／記者黃克翔攝）

被問到演藝同行大牙跟前夫離婚，黃鐙輝也感慨：「我結婚第一年就想離婚，像我偶爾去看金庫，會發現為何沒有錢，每個月開銷至少要二十萬元，實際金額不敢去算，演藝圈的婚姻存廢都是自己選擇，沒有好壞跟對錯，這麼多人事物都會磨難你，要不是我有修為的話，若是別人，早就打萁媽兩巴掌，當年我也跟老婆其萁說過，妳媽再這樣我就要離婚。」

▲黃鐙輝坦言結婚第一年就想離婚。（圖／記者黃克翔攝）

黃鐙輝也認為，家家有本難念的經，轉念想一下岳母的好處：「她幫我帶三個小孩，讓我有機會拍戲跟入圍好好賺錢，後面有人幫你照顧好好的，也發現沒有萁媽一直弄我，搞不好我沒有這麼受歡迎，當然太過分我還是得反應，我給他愛就回到愛。無為而無不為，真的第一年就提離婚了，因當時很多錢要付，抗壓性也不夠，過四十歲後看到這些，已視為理所當然。」

黃鐙輝也說，如果大牙來跟我講要離婚，我會循循善誘跟他們講，搞不好就不會離婚了，「香港劉德華也說過，發脾氣是本能，不發脾氣是本事。」

黃迪揚則說不怕黃鐙輝一直碎念，「跟他合作不會讓我太緊張，反正星光我們一起開場後就會分開了，跟鐙輝主持相當興奮，也一起演過《鹽水大飯店》，也比較少看網友評論，或是去在意別人眼光。主持星光真的像作夢一樣。