大牙發聲「離婚跟陳建州無關」分開主因曝光！謝前夫2年前攜手挺過

記者黃庠棻／台北報導

女星大牙（周宜霈）5年前的520宣布和羽球教練「阿廖師」結婚，夫妻兩時常會在社群網站放閃，怎料今（14）日夫妻倆卻發出聲明，證實已經離婚的消息。

▲▼大牙。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

▲大牙宣布離婚。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

大牙今（14）日透過經紀公司發出聲明，坦言已與老公「阿廖師」和平離婚，開頭就說道「地球上又多了一對和平分手、各自安好的夫妻」，表示結束5年婚姻並沒有發生嚴重爭吵，也沒有第三者介入，真正分開的主因是「因爲在相處過程中，我們才發現，越了解彼此，越發現彼此更適合的關係是家人和朋友，我們都努力過了，但也不得不接受愛情已逝。」

▲▼大牙。（圖／翻攝自Facebook／宜霈vs大牙）

▲大牙宣布離婚。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

先前，大牙在2023年控訴被藝人黑人（陳建州）性騷，男方否認後以加重誹謗提告，最後她獲處分不起訴確定，然而風波過後，她演藝工作受影響，停工將近一年，又在今（14）日宣布離婚，她透過經紀人回應「離婚與陳建州案子完全沒有關係」。

▲▼大牙。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

▲大牙宣布離婚。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

對此，大牙經紀人強調「當時的陪伴是真實的，也是一起挺過來的」。另外，大牙過去以總價800多萬的價格，入手實際坪數不到20坪的汐止房屋，在離婚後與前夫阿廖師有特地將這一塊整理清楚，由於是大牙婚前就購入，所以在房產上完全沒有任何爭議。

而大牙在與老公討論過後，在7月24日辦理好離婚手續，兩人態度相當低調，在聲明中強調「謝謝彼此曾經給予對方的美好及相互扶持的力量，不留任何的怨懟，各自安好，也是另一種幸福。我們也都會在未來的日子裡，各自努力面對生命的每個課題，深深的為對方祝福。 」

【大牙聲明】

大家好：
地球上又多了一對和平分手、各自安好的夫妻。
當年我們因為相愛一起踏上婚姻這條路，在經過五年的夫妻生活後，我們決定退回到朋友的位置。
有什麼嚴重的爭吵嗎？沒有。
有什麼不為人知的第三者介入嗎？沒有。
生活中多數的時光是互相鼓勵、陪伴，努力一齊走過低潮、走過生活困境，讓生活再度回復光亮…。
都那麼正向為什麼還會走上分開一途呢？
因爲在相處過程中，我們才發現，越了解彼此，越發現彼此更適合的關係是家人和朋友，我們都努力過了，但也不得不接受愛情已逝。
在確定彼此都願意接受結束婚姻關係的當下，在7月24日這一天，平靜而順利的辦理好手續，謝謝彼此曾經給予對方的美好及相互扶持的力量，不留任何的怨懟，各自安好，也是另一種幸福。
我們也都會在未來的日子裡，各自努力面對生命的每個課題，深深的為對方祝福。
在這紛擾多事的環境裡，還讓大家撥冗看這篇聲明，辛苦了，主動的公開，是不想佔用太多社會資源，我們懇請媒體先進及身邊的親朋好友，能用最短的時間將心力回到更值得關心的議題及事物上。
祝願大家健康、平安、喜樂、自在。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

