安宰賢再提離婚心情：要有傷疤，才會更香！「羨慕家人一起外食」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星安宰賢自2020年與具惠善離婚後，曾經在鏡頭前消失一陣子，後來重整心情回到幕前，數度拿離婚的地獄梗哏，幽默化解受到很多粉絲喜愛，但近日，他遭到前妻具惠善抗議「別再消費我」，引起輿論風波。但他並未太在意，登上鄭智善的料理節目，談起最近的心境，他坦言感到孤單，「羨慕家族一起外食」，再次登上熱搜話題。

▲安宰賢羨慕家人一起外食，坦言最近很孤單。（圖／翻攝自鄭智善YouTube）



面對前妻的抗議，安宰賢並未太在意，近日登上鄭智善的料理節目，主廚問他「聽說你最近很孤單」，他解釋「因為我住聖水，聖水如果週末去的話，通常都是兩個人、以家庭為單位逛的居多」，他坦言「現在有點羨慕，以家庭為單位一起外食看起來很棒」。

▲▼鄭智善安慰安宰賢再找家人陪就好了，對方突然大力剁薑，全場笑出來。（圖／翻攝自鄭智善YouTube）



鄭智善安慰安宰賢：「從現在開始找家人就好嗎？你也上年紀了。」但巧的是，她講出這句話時，安宰賢正在剁薑彷彿意有所指，他自嘲：「時機點有點太剛好了嗎？」全場笑出來。

▲安宰賢名言「要有傷疤，才會更香」。（圖／翻攝自鄭智善YouTube）



安宰賢接著解釋，「要這樣大力地剁，要有傷疤，味道才會更香」，突然冒出金句，製作單位大讚「這句話講得很好」，他則幽默笑虧：「但會很痛喔！」這段影片再度引起熱議，巧的是，具惠善前陣子才不滿表示自己遭到消費，但安宰賢並未受到影響。