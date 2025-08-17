8月17日星座運勢／魔羯意外進帳 4星座遇貴人轉運
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：記得笑臉迎人
感情：收斂任性心態
財運：業績突飛猛進
幸運色：璞玉色
貴人：巨蟹
小人：雙子
工作：遠離不必紛爭
感情：愉快享受約會
財運：股市多加留意
幸運色：藍綠色
貴人：天秤
小人：巨蟹
工作：合約順利談成
感情：感情步調放慢
財運：較無明顯收穫
幸運色：葡萄紫
貴人：處女
小人：魔羯
【土象星座】
工作：一如往常忙碌
感情：釐清感情未來
財運：獲得意外錢財
幸運色：珊瑚橘
貴人：金牛
小人：射手
工作：較為勞累疲倦
感情：付出別想得失
財運：擺脫資金困境
幸運色：楓葉色
貴人：雙子
小人：牡羊
工作：廣結職場人脈
感情：多加主動邀約
財運：利益雙雙成長
幸運色：海藍色
貴人：魔羯
小人：天蠍
【水象星座】
工作：迎來良好成績
感情：多加善於傾聽
財運：獲取理想利潤
幸運色：櫻桃粉
貴人：天秤
小人：獅子
工作：面臨巨大壓力
感情：一起共度時艱
財運：陷入一些阻礙
幸運色：淺草色
貴人：天蠍
小人：雙魚
工作：付出多於回報
感情：誠實才可長久
財運：恐有失信損失
幸運色：淺灰色
貴人：牡羊
小人：金牛
【火象星座】
工作：參考多方建議
感情：降低內心期望
財運：困難得到解套
幸運色：冰晶色
貴人：射手
小人：雙魚
工作：溝通合作理念
感情：感情邁入穩定
財運：營利表現平穩
幸運色：深紫色
貴人：獅子
小人：處女
工作：冷靜應變工作
感情：彼此平平淡淡
財運：會出現些損失
幸運色：原木色
貴人：雙魚
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響