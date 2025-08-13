G級女偶像「失控濺血片」瘋傳！腳踩玻璃狂砸家電嚇壞網：嗑藥？

記者劉宛欣／綜合報導

日本人女團PrincessGarden-TOKYO-（姫庭東京）的人氣成員白咲雪亞（白咲ゆきあ）有著G級好身材，近日卻被爆出一段疑似「暴走」影片，陷入爭議之中。從流出的影片中可以看到，她不僅狂砸別人的家，甚至直接將空氣清淨機從高處往下丟，腳底還滿是血跡，令日本網友看得膽戰心驚。

▲白咲雪亞是PrincessGarden-TOKYO的一員。（圖／翻攝自X／Yukia_Shirosaki）

影片中可見，白咲雪亞只穿著白色襯衫、下半身赤裸，一邊喊著「最後一個」，一邊抱起一台空氣清淨機。拍攝者的男性急忙阻止，直呼「真的拜託妳不要這樣」，但她完全不理勸告，直接將目測看起來重達5公斤以上的清淨機從陽台拋下，陽台前的地面也布滿玻璃碎片，現場情況相當駭人。

▲疑似是白咲雪亞失控的影片在X上掀起討論。（圖／翻攝自X／DEATHDOL_NOTE X）

更誇張的是，白咲雪亞並未因此罷手，隨即走向冰箱上方，拔掉微波爐插頭，疑似也想搬去丟。不過因重量太重搬不動，她便將其隨意丟在一旁。影片中，她腳底血跡斑斑，甚至地上還可見一大灘疑似血水，讓人懷疑是否在事發前已受傷或發生衝突。

事件曝光後，日本網友反應兩極，有人怒斥她的失控行徑，不只傷害到自己，將重物從陽台砸下的行為，也險些傷到無辜之人，此外也有人懷疑她「嗑藥」，也有人針對影片中的男性做出猜測「下半身沒穿，是不是剛完事就發現男友劈腿？」然而截至目前為止，PrincessGarden-TOKYO-官方與白咲雪亞本人均未出面回應。