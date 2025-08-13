「演技派」AV女神神宮寺奈緒來台掀風潮！達人3點解析嘆：明年很難

記者劉宛欣／綜合報導

現年28歲、以精湛演技與熱愛劇情片聞名的日本AV女優神宮寺奈緒，被封為「劇情片女王」，今年終於首度現身台北國際成人展（TRE），引發粉絲高度關注。其實，她早在2020年就曾確定要參加，但因新冠疫情臨時喊卡，疫情解封後的2023與2024年連續兩年都婉拒邀約，今年才改變心意踏上TRE舞台。至於為何突然轉念？台灣AV達人一劍浣春秋便透過觀察，分享了他的推測。

▲神宮寺奈緒首次來台灣參加成人展。（圖／翻攝自神宮寺奈緒X）

一劍浣春秋在Threads透露，神宮寺奈緒私下性格害羞、禮貌周到，不像部分女優會與同業熱絡互動，她總是跟著經紀人低調行動。白天專注完成展場活動，晚上則選擇外出走走景點，因此在社群上幾乎看不到她與其他女優的合照。他形容，雖然她屬於內向型（I人），不會大肆放送福利，但工作態度認真，也沒有傳出粉絲投訴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲神宮寺奈緒未來來台的機率較低。（圖／翻攝自神宮寺奈緒X）

有趣的是，與不少女優在活動結束後會信誓旦旦承諾「我會再回來（台灣）」不同，神宮寺奈緒在這方面相當保守，即使粉絲當面拜託，也沒有給出任何承諾。一劍浣春秋認為，她已經冷靜評估過參加TRE及其他海外活動的可能性，因此未來再見到她的機會，恐怕需要更多努力與條件配合。

對於今年有幸與她互動的粉絲，一劍浣春秋打趣說可算是「搶到票的人生勝利組」。至於明年的TRE是否還會邀請神宮寺奈緒？他則留下一句耐人尋味的話：「到時候我們再來看這一篇。」顯示一切仍有變數，也讓粉絲更期待她未來的動向。