邊荷律不叫外送「改吃超商三明治」！　暖心原因曝光網讚：太善良

韓籍啦啦隊成員邊荷律來台一年多，靠著活潑個性與甜美外型吸引不少粉絲，平時習慣用外送平台點餐的她，今（13）日卻選擇改買超商食品，而她也解釋背後暖心原因，令粉絲直呼「太善良了」。

邊荷律今（13）日透過Threads發文分享午餐，桌上擺著超商買來的三明治和香蕉牛奶，不見以往的外送美食。她解釋：「因為颱風，叫外送很危險，所以午餐就隨便在便利商店解決吧！」體恤外送員在大雨天工作的辛勞，也呼籲民眾：「大家颱風天要小心，希望大家都平安沒受災。」

這則貼文曝光後，立刻湧入大批網友留言按讚，紛紛稱讚邊荷律善良又貼心。表示「善良的邊邊，擔心外送員危險」、「謝謝荷律的體貼，吃這些一下就餓了吧」、「好貼心的邊邊公主」，也有粉絲分享便利商店的各種美食，並關心她是否吃得飽。對此，邊荷律幽默回應：「我已經又要去便利商店了……可能是因為要背台詞，腦袋需要很多能量吧！」她的俏皮互動，讓粉絲直呼超可愛。

