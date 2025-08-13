82歲名導氣到想拿槍！馬丁史柯西斯為《計程車司機》槓上　傳奇人生全記錄

記者蕭采薇／台北報導

現年82歲的電影界傳奇大導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese），曾執導《計程車司機》、《神鬼玩家》、《華爾街之狼》以及《花月殺手》等多部經典鉅作，在影壇具有重要影響力。他近日在紀錄片《史柯西斯先生》透露，為了捍衛《計程車司機》的完整畫面，一度氣到想到拿槍威脅電影公司。

▲馬丁史柯西斯在影壇具有重要影響力，推出紀錄片《史柯西斯先生》。（圖／Apple TV+提供）

馬丁史柯西斯不僅締造票房佳績，更屢獲多項國際大獎肯定。過去曾以《神鬼無間》拿下奧斯卡金像獎最佳導演，也獲頒多項終身成就榮譽，被譽為當代最偉大的導演之一。近期更參與《片廠風雲》演出，並入圍艾美獎最佳喜劇類影集客串演員獎，成為他首度角逐個人表演類獎項。

這位大師橫跨近六十年的豐富電影生涯與創作歷程，將在Apple TV+全新紀錄片《史柯西斯先生》（Mr. Scorsese）中完整呈現。由《她來到我身邊》導演蕾貝卡米勒（Rebecca Miller）執導， 帶領觀眾以前所未有的視角貼近傳奇大導馬丁史柯西斯的非凡旅程。

▲馬丁史柯西斯與《史柯西斯先生》導演蕾貝卡米勒。（圖／Apple TV+提供）

在《史柯西斯先生》共五集的紀錄片中，史柯西斯與多位電影界好友，其中包括同為奧斯卡金獎導演的史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），將一同回顧《計程車司機》（Taxi Driver）導演剪輯版差一點無緣問世的驚險內幕。

「這部作品是每個電影人的夢想，能夠與電影界傳奇人物馬丁本人，與他的眾多合作夥伴、摯友與家人接觸並進行訪問。」導演蕾貝卡米勒表示：「能夠拍攝這部紀錄片我深感榮幸，相信無論是史柯西斯的粉絲，或是任何在生命中面臨挑戰、追求夢想的人，都能從中產生共鳴。」《史柯西斯先生》將於Apple TV+，10月17日全球上線。