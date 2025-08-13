吉雷米返法探親「登機前1hr突暈眩」　求助醫務室直接被勸退關

記者蔡宜芳／綜合報導

來自法國的吉雷米（Remy Gils）身兼作家、外景節目主持人等身份，來台生活多年的他，除了娶了台灣老婆小乖，也在2021年拿到台灣身分證。他12日原打算獨自飛回法國探望家人，沒想到卻突感身體不適，甚至直接被醫生勸退關。

▲吉雷米在2021年已拿到台灣身分證。（圖／翻攝自Facebook／吉雷米-一粒米）

吉雷米表示，他提早將近四小時從高雄搭高鐵到桃園機場，並辦理報到、過了海關，並興高采烈地在機場四處拍照，準備與家人分享這美好的旅程，還悠閒地吃了碗牛肉麵。原本一切都很順利，然而，就在登機前一小時，他突然感到天旋地轉，頭暈得無法站穩。

吉雷米坦言自己有「飛行恐懼症」，儘管這些年已經飛過無數次，但只要雙腳踩不到地，他就會感到特別沒安全感，「以往都是我和太太小乖一起飛，她的陪伴會讓我安心許多。這一次卻是自己一個人上路，緊張感更是翻倍又翻倍，連手腳都冷到像冰塊。」由於暈眩狀況越來越嚴重，他最後只好前往機場醫務室求助。

▲▼吉雷米在登機前突感不適。（圖／翻攝自Facebook／吉雷米-一粒米）

經過醫生檢查後，吉雷米被建議最好不要硬飛，畢竟要搭機13小時，「最後，地勤人員幫我辦了退關，也把行李送回來。於是，我今天的行程從高雄→桃園→巴黎，變成了高雄→桃園→高雄。」吉雷米也表示，雖然心情非常失落，但最重要的是「安全」，決定之後調整好狀態，再和妻子一起飛回法國。