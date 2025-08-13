方媛挺8月孕肚現身！　郭富城貼心「砸錢買2機器」寵妻

記者劉宛欣／綜合報導

59歲天王郭富城與小他22歲的妻子方媛於2017年結婚，婚後育有兩名寶貝女兒。目前，方媛正懷著第三胎，傳聞腹中寶寶是男孩，讓郭家喜上加喜，也讓方媛備受老公呵護。近日她在抖音更新影片，透露剛結束旅行，需要多留在家中休養。畫面中，她挺著已7、8個月的孕肚亮相，小腿似乎也出現了明顯腫脹。為了迎接新生命，郭富城貼心添置兩項新家具，展現寵妻的一面。

▲方媛目前腹中育有三寶。（圖／翻攝自方媛抖音）

在影片中，方媛身穿名貴絲質家居服，雖為寬鬆剪裁，仍難掩孕肚曲線。她表示孕晚期經常感到腰酸背痛，因此郭富城特地送上一台豪華按摩椅，讓她能在家放鬆舒緩不適，提升孕期的舒適度。除此之外，郭富城還貼心準備了一台消毒櫃，專門放在方媛的衣帽間，確保她的衣物經過殺菌處理，以維持孕期的衛生安全。

▲方媛曬出郭富城為她添置的機器。（圖／翻攝自方媛抖音）

影片中，當方媛換上拖鞋在家走動時，可見她的小腿比以往更為粗壯，休息時腿部也略顯浮腫。雖然整體身形依舊纖瘦，但水腫跡象依然明顯，讓人感受到懷孕媽媽的辛苦。不過，在郭富城的細心照顧與各種貼心準備下，方媛的孕期生活顯得格外安心，也讓外界再次見識到天王級的寵妻功力。