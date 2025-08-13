記者陳芊秀／綜合報導

八點檔女星陳子玄現年34歲，外型甜美，保養得宜，完全看不出已是一個孩子的媽。而她最近剛把一頭長髮剪短，整個人顯得更加俏麗，13日發文透露在捷運站遇到男大生搭訕，驚訝說：「天啊！我豔遇了？」

▲陳子玄捷運站被男大生搭訕。（圖／翻攝自臉書）

陳子玄笑稱自己身為「老少女」竟碰上豔遇。她在江子翠捷運站時，被一位自稱是街頭表演者的大學生窮追不捨，對方不斷稱讚她年輕，詢問她在哪念書、是不是模特兒。就在對方不斷請求自我介紹時，她回答：「我已婚，有一個八歲大的兒子。」沒想到對方一聽直接掉頭走掉，竟連一句再見也沒有說，文末寫到「真的又好氣又好笑，這位同學～該說你實際還是現實呢」。

貼文附上一張陳子玄新照，照片中她留著一頭俏麗耳下短髮，髮色染成了亮眼的淺棕色系，穿著一件粉紅色的休閒T恤，下半身搭配牛仔褲，整體穿搭十分輕鬆愜意，更散發出滿滿的少女感。網友見照留言「肯定會認識當朋友」、「他（大學生）這樣有點沒禮貌，至少尷尬說聲抱歉吧 」、「看起來…那個表演者…沒有看八點檔、戲說台灣的習慣」、「他都沒在看電視跟手機新聞嗎？竟然不認識妳」、「這大學生沒有堅持，他應該表示不相信的」、「子玄看起來就像大學生一樣年輕漂亮，而且眼睛又圓又大，很會放電，那個大學生一定是被子玄電到了啦」。