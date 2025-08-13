一隻阿圓飛北海道朝聖《初戀》拍攝地！　「小露香肩蠻腰」曬美照

記者顧齊祐／綜合報導

知名YouTuber「一隻阿圓」以旅遊和美食內容受到廣大關注，目前頻道追蹤人數已突破91萬。經常在社群平台分享日常生活與粉絲互動的她，近日她飛往日本北海道，特別造訪了人氣影集《First Love 初戀》的取景地，吸引不少粉絲關注。

▲一隻阿圓近日到北海道朝聖《初戀》取景地。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）



一隻阿圓在Instagram曬出了多張在北海道遊玩拍攝的美照，畫面中，她留著一頭柔順棕色短髮，穿著灰色短版上衣，露出一側肩膀與纖細蠻腰，下身搭配白色落地長褲，整體造型清新又時尚。

▲一隻阿圓露出一側肩膀與纖細蠻腰，畫面吸睛。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）



一隻阿圓在貼文中透露，自己自從在Netflix看完《First Love 初戀》後，就一直很嚮往能親自走訪北海道拍攝地。雖然這次選擇夏天造訪，但她直言有種「先來探路」的心情，笑說：「冬天就更知道怎麼走了。」

▲一隻阿圓透露，在看完影集後就一直想親自走訪拍攝地。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）



此外，一隻阿圓還分享，自己因為太喜歡演員佐藤健和滿島光，所以一下飛機抵達北海道，腦海裡就不自覺播放起影集主題曲。她繼續提到，當地午後的微風溫柔，和她原先對夏天的想像截然不同，即使公園裡人潮眾多，卻完全沒有擁擠的壓力，讓她感到非常驚喜。

▲一隻阿圓抵達北海道後，腦海裡就播放起影集主題曲。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）