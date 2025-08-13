才剛唱完高雄巨蛋　蘇打綠無預警「宣布台中開唱」交棒喜訊

記者蔡琛儀／台北報導

天團蘇打綠上週日才剛結束「二十年一刻」高雄最終場演出，今（13日）春浪音樂節驚喜宣布，蘇打綠將睽違多時重返春浪開唱，讓粉絲驚喜不已。

▲蘇打綠將出席2025春浪音樂節。（圖／友善的狗提供）

成立於2006年的春浪音樂節邁入20周年，早在2007年就站上春浪舞台的蘇打綠sodagreen，久違在台參與音樂節演出，特別獻給這位和他們一樣將滿20歲的老戰友，團員們笑說：「要把我們二十年一刻的喜氣交棒給春浪！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

春浪音樂節將在今年10月31日至11月2日於台中森渼原舉辦三天盛會，集結6國逾50組音樂人，打造多元、國際化與永續理念的音樂體驗，卡司陣容橫跨世代與風格，除了蘇打綠，還有張震嶽將首演新專輯，美秀集團再度點燃全場，桑布伊以母語結合R&B、靈魂與電子音色傳遞祖靈祝福。

▲張震嶽將出席2025春浪音樂節。（圖／友善的狗提供）

新生代台語歌后李竺芯、黃子軒、Andr與FunkyMo將帶來特色演出，融合台語、客語及多元創作語言，讓觀眾享受音樂與文化交流。國際卡司包括來自南韓的ADOY、Biuret、日本的SPYAIR、日本女饒舌歌手Awich、泰國的Phum Viphurit與東南亞音樂人WIM，呈現跨風格表演。春浪表示，公布名單尚非全貌，後續將陸續揭曉完整陣容。