走過外遇風波！許志安鄭秀文「深情放閃畫面」瘋傳　曾求：給我機會

記者田暐瑋／綜合報導

香港藝人鄭秀文與許志安結婚12年，2019年因外遇風波，婚姻受到考驗，但她最終選擇原諒，近日是許志安的生日，鄭秀文與許志安共同捧著生日蛋糕，露出甜蜜笑容，成為網友熱議焦點。

許志安近日迎來58歲生日，在演唱會上深情獻唱鄭秀文的歌曲《我們都是這樣長大的》，以歌聲表達對妻子的愛意，坦言這首歌對他意義重大，是特別獻給鄭秀文的，為此多次練習並努力完美呈現。演出後被問及鄭秀文是否滿意，許志安僅以微笑點頭回應，由於鄭秀文的生日也在8月，許志安透露兩人將待工作完成後再計劃旅行，共度甜蜜時光。

▲許志安出軌，鄭秀文決定原諒。（圖／翻攝自微博）

許志安的生日派對影片12日在社交平台曝光，片中夫妻倆一同出席慶祝活動，現場氣氛溫馨熱鬧，好友都到場祝賀，兩人共同捧著生日蛋糕，眾人齊唱生日歌，鄭秀文全程笑容燦爛，還隨著音樂節拍輕輕搖頭，歌曲結束後，夫妻倆深情對視並一同吹滅蠟燭，網友紛紛留言表示「被閃到」。

▲許志安鄭秀文甜蜜影片。（圖／翻攝自微博）

鄭秀文與許志安2013年步入婚姻殿堂，卻在2019年因外遇事件掀起輿論風暴，當時許志安被爆出與女星黃心穎的不倫行為，但鄭秀文選擇原諒，掀起不小討論。事後女方復出嫁給樂團鼓手泥鯭（黎萬宏），他則是在2022年正式復出，之後接受節目專訪，自揭傷疤說：「給我個機會，壞了會變好。」