海倫清桃勞斯萊斯上簽下日本AV濱崎真緒　「把女神送到你身邊」

記者葉文正／台北報導

日本知名AV女優濱崎真緒（浜崎真緒）擁有甜美的外型以及魔鬼身材，過去入行13年拍過上千部作品。去年（2024）來台參加成人展時無預警宣布引退，讓大批老司機震驚不已。

▲浜崎真緒是退隱AV。（圖／翻攝浜崎真緒IG）

近日她分享新動向，正式加盟亞洲AR寫真品牌FADO參與亞洲首屈一指的AR寫真計畫，繼續透過作品和粉絲互動。濱崎真緒透過AR寫真，粉絲可隨時用手機或平板，把我立體形象投射到身邊，也可選擇情境切換服裝、喊話昔日支持鐵粉：「把我帶回，走進你房間，對你撒嬌，一定要支持收藏。」

▲浜崎真緒與海倫清桃簽約。（圖／FADO）

AR寫真品牌FADO海倫清桃董事長開心分享：「和濱崎真緒的合作非常順利，我們又共同的理念，簽約的地點是在勞斯萊斯上，也預祝未來可以打造讓粉絲驚艷的作品。一連簽下新加坡百萬DJ蘇櫻花與日本AV濱崎真緒讓團隊們振奮不已，旗下藝人的號召力，讓粉絲產品使用度提高，更增加話題性，透過AR『把女神送到你身邊』打造最國際化的娛樂享受。

▲莊育銘(左起)、蘇櫻花、浜崎真緒、海倫清桃、黃景裕。（圖／FADO，翻攝浜崎真緒IG）

FADO 執行長黃景裕表示：「AR寫真結合高度擬真與沉浸式互動技術，讓粉絲能在任何場景與偶像零距離互動。我們的技術可以做到將浜崎真緒『帶進』家中或旅遊地，並以多角度、高清動態呈現每一個細節。這不只是看照片，而是參與一場真實存在的時刻，讓娛樂不再受空間與距離限制。」

未來AR技術將在娛樂產業有舉足輕重的市場，提供粉絲更多元的偶像互動，這是全新商業模式，創造更多跨國合作的可能性。