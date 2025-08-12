ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

泰勒絲合體男友宣布「好消息」！
楊柳增強！明日停班課懶人包一次看
李玉璽甜戀許允樂...2歲寶寶爆重病
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳宗憲 MIUSA 南珉貞 C羅 喬治娜 瑪麗 齋藤花紗音 Liz

前樂天女神認和馬傑森交往半年！　驚爆交往時間點「跟林襄重疊」

記者孟育民／台北報導

「前樂天啦啦隊女孩」阿布舞今年宣布離隊，如今接任「福島觀光大使」隊長促進兩地交流。日前她登上好友Podcast節目《三交訪談》，被問到是否有嚮往和棒球員近一步接觸，沒想到她自爆曾和某球員交往半年，雖然他並未講出人名，不過從諸多「明顯線索」來看正是在說馬傑森，還驚交往時間疑似跟林襄有重疊。

▲▼阿布舞自爆曾和馬傑森交往半年。（圖／翻攝自YouTube／三交製作）

▲阿布舞自爆曾和馬傑森交往半年。（圖／翻攝自YouTube／三交製作）

阿布舞用英文「Michael」稱呼對方，坦言在啦啦隊10年生涯中，只交過唯一一任棒球員，還原兩人交往時間點，交往第一天是男方人生首次獲選MVP那天，而最後在她生日當天被分手，戀情僅維持短短半年。她坦言沒想過會跟球員交往，很意外就走在一起，當時球團雖然有下達「禁愛令」，但也能理解其用意，「要呼籲大家不要太高調，不可能完全禁止，因為我們就很常一起工作。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿布舞自爆曾和馬傑森交往半年。（圖／翻攝自YouTube／三交製作）

▲阿布舞還原交往時間點。（圖／翻攝自YouTube／三交製作）

對於戀情為何沒爆出？阿布舞笑說，「主要是沒有狗仔拍，出去不會被認出來，我知道我跟他在一起，就不會大白天出去吃早餐，約會都在家，或是在比較隱密的餐廳，是很麻煩，但我也想保護他。」

不過主持人好奇，後來聽到「Michael」和學妹也有一腿是否有震驚？阿布舞則說：「在新聞出來之前有聽說了，還是很震驚，我聽到的故事是重疊的。」主持人更說「如果他有其他需要，如果同時想跟襄在一起？」阿布舞豁達回應：「我可以啊，你交往關係要說清楚，我當然要大的，輩份弄清楚。」

▲▼林襄遭爆出與「樂天桃猿」球員馬傑森熱戀中。（圖／翻攝自臉書）

▲林襄、馬傑森。（圖／翻攝自臉書）

雖然節目從頭到尾都沒講出球員跟學妹名字，但主持人頻頻暗示，更多次提到「很襄」等關鍵字、兩人也沒被禁愛令退團，甚至說學妹幫「Michael」應援的口號很特別，「畢竟他們分手的很奇怪，不是應援很大聲嗎？我沒聽過這種口號。」超明顯的提示完全沒在躲藏。

▲▼林襄限動都是「臭馬傑森」的經典畫面。（圖／翻攝自IG）

▲林襄昔日在球場大喊「臭馬傑森」幫應援。（圖／翻攝自IG）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

馬傑森林襄阿布舞樂天

推薦閱讀

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：我沒那麼多時間

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：我沒那麼多時間

8/11 22:20

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

8/11 20:16

蔡康永暴瘦照驚呆網！　竟登熱搜…曬照網友急喊：是我拍得不好

蔡康永暴瘦照驚呆網！　竟登熱搜…曬照網友急喊：是我拍得不好

7小時前

《青春點點點》瑪麗登記結婚了！　另一半認「曾擔心外界眼光」

《青春點點點》瑪麗登記結婚了！　另一半認「曾擔心外界眼光」

8/11 17:46

家寧半年沒收入「宣布新身分」　嗨喊：終於找到工作

家寧半年沒收入「宣布新身分」　嗨喊：終於找到工作

8/11 21:54

藍心湄突長「臭嘴角」洩身體警訊！　素顏照網急：快去看醫生

藍心湄突長「臭嘴角」洩身體警訊！　素顏照網急：快去看醫生

15小時前

裴琳淡出演藝圈「改賣雞蛋糕」！籌備4個月開店了　斜槓現況曝光

裴琳淡出演藝圈「改賣雞蛋糕」！籌備4個月開店了　斜槓現況曝光

10小時前

接送蔡尚樺是小8歲球星！林秉聖賽後不回家「直奔香閨」關係曝光

接送蔡尚樺是小8歲球星！林秉聖賽後不回家「直奔香閨」關係曝光

16小時前

快訊／C羅宣布訂婚！結束8年愛情長跑　女友曬「超巨大鑽戒」櫃姐變鳳凰

快訊／C羅宣布訂婚！結束8年愛情長跑　女友曬「超巨大鑽戒」櫃姐變鳳凰

18小時前

粿粿、范姜彥豐傳婚變「經紀公司首回應」！　《全明星》戰友曝私下互動

粿粿、范姜彥豐傳婚變「經紀公司首回應」！　《全明星》戰友曝私下互動

4小時前

韓籍啦啦隊女神首中發票！　PO文求解：可以告訴我要怎麼辦嗎？

韓籍啦啦隊女神首中發票！　PO文求解：可以告訴我要怎麼辦嗎？

23小時前

模仿黎明走紅！楊尚斌凌晨「家人陪伴下離世」　享年43歲

模仿黎明走紅！楊尚斌凌晨「家人陪伴下離世」　享年43歲

12小時前

熱門影音

佐藤健驚喜現身咖啡廳

佐藤健驚喜現身咖啡廳
好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照

好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照
吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜
伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」

伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」
林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點

林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點
許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋
趙露思嗆：有整鼻子出門被車撞死

趙露思嗆：有整鼻子出門被車撞死
趙露思保鑣誇她：很知足　大讚「跟著趙姐特別好」

趙露思保鑣誇她：很知足　大讚「跟著趙姐特別好」
高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚

高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚
是元介床戲口誤有「性愛指導」　黃鐙輝《角頭》戰20名全裸女優

是元介床戲口誤有「性愛指導」　黃鐙輝《角頭》戰20名全裸女優
大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD

大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD
Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」
「閰錫山有事」就是胡宗南有事？　山西大同撐到太原陷落才開城門｜譚兵讀武EP266精華

「閰錫山有事」就是胡宗南有事？　山西大同撐到太原陷落才開城門｜譚兵讀武EP266精華

美妝部落客Liz荔枝兒36歲離世！　老公悲痛證實…四閨蜜PO合照淚崩

美妝部落客Liz荔枝兒36歲離世！　老公悲痛證實…四閨蜜PO合照淚崩

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

2NE1三缺一現身致敬《流星花園》　Dara唱〈你要的愛〉：F4合體很帥

2NE1三缺一現身致敬《流星花園》　Dara唱〈你要的愛〉：F4合體很帥

葛兆恩每天聽高凌風歌曲：常去看他　「關心沈玉琳罹血癌」籲給家屬空間

葛兆恩每天聽高凌風歌曲：常去看他　「關心沈玉琳罹血癌」籲給家屬空間

張秀卿淚曝「要小12歲老公把她當媽」　示愛吳宗憲「要嫁給你」..王彩樺急阻止

張秀卿淚曝「要小12歲老公把她當媽」　示愛吳宗憲「要嫁給你」..王彩樺急阻止

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

尹敬浩首曝「媽媽離世原因」　自責曾忽略她：我是她唯一的朋友

尹敬浩首曝「媽媽離世原因」　自責曾忽略她：我是她唯一的朋友

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

浩子休息養身「阿翔也有隱疾」　曾智希積極備孕「突長皮蛇」：我才35歲！

浩子休息養身「阿翔也有隱疾」　曾智希積極備孕「突長皮蛇」：我才35歲！

看更多

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

即時新聞

剛剛
剛剛
20分鐘前10

昆凌32歲生日「甜靠周杰倫肩膀」　同框放閃合照曝光

24分鐘前10

荒姨順產兒子！打無痛分娩「完全沒用」　生產飆淚片曝光

41分鐘前0

玉兔抓包2歲兒「衣服有口紅印」！　追問真相下秒變臉：太值錢了

1小時前21

坤達鏡頭前放閃柯佳嬿！　甜比手指愛心示愛：520嬿

1小時前914

前樂天女神認和馬傑森交往半年！　驚爆交往時間點「跟林襄重疊」

1小時前86

江蕙開唱鏡頭一掃...「周杰倫、昆凌坐台下」突開金口全場瘋了

2小時前0

張棋惠海灘曬辣肉　掌鏡人竟有兩位攝影師　身分也曝光

2小時前42

篠崎泫凸肚「被誤會懷孕」　無奈吐實：滿肚子都大便

2小時前20

Rain社群留言放閃！　金泰希PO夜景片喊「不會剪」他甜回：來我家

2小時前20

颱風9縣市停班停課！江蕙開唱揪萬人「神奇施咒」守護台灣

讀者迴響

熱門新聞

  1. 掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　
    8/11 22:205037
  2. 才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲
    8/11 20:164431
  3. 蔡康永暴瘦照驚呆網…曬照網友急喊：是我拍得不好
    7小時前43
  4. 《青春點點點》瑪麗登記結婚了！
    8/11 17:463210
  5. 家寧半年沒收入「宣布新身分」
    8/11 21:547846
  6. 藍心湄突長「臭嘴角」洩警訊！　素顏照網急：快去看醫生
    15小時前86
  7. 裴琳淡出演藝圈「改賣雞蛋糕」！籌備4個月開店了
    10小時前205
  8. 接送蔡尚樺是小8歲球星！　林秉聖賽後不回家直奔香閨
    16小時前148
  9. C羅宣布訂婚！女友曬超巨大鑽戒
    18小時前208
  10. 粿粿、范姜彥豐傳婚變！經紀人首回應「送8字」　《全明星》戰友曝私下互動
    4小時前21
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合