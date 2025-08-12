前樂天女神認和馬傑森交往半年！　驚爆交往時間點「跟林襄重疊」

記者孟育民／台北報導

「前樂天啦啦隊女孩」阿布舞今年宣布離隊，如今接任「福島觀光大使」隊長促進兩地交流。日前她登上好友Podcast節目《三交訪談》，被問到是否有嚮往和棒球員近一步接觸，沒想到她自爆曾和某球員交往半年，雖然他並未講出人名，不過從諸多「明顯線索」來看正是在說馬傑森，還驚交往時間疑似跟林襄有重疊。

▲阿布舞自爆曾和馬傑森交往半年。（圖／翻攝自YouTube／三交製作）



阿布舞用英文「Michael」稱呼對方，坦言在啦啦隊10年生涯中，只交過唯一一任棒球員，還原兩人交往時間點，交往第一天是男方人生首次獲選MVP那天，而最後在她生日當天被分手，戀情僅維持短短半年。她坦言沒想過會跟球員交往，很意外就走在一起，當時球團雖然有下達「禁愛令」，但也能理解其用意，「要呼籲大家不要太高調，不可能完全禁止，因為我們就很常一起工作。」

▲阿布舞還原交往時間點。（圖／翻攝自YouTube／三交製作）

對於戀情為何沒爆出？阿布舞笑說，「主要是沒有狗仔拍，出去不會被認出來，我知道我跟他在一起，就不會大白天出去吃早餐，約會都在家，或是在比較隱密的餐廳，是很麻煩，但我也想保護他。」

不過主持人好奇，後來聽到「Michael」和學妹也有一腿是否有震驚？阿布舞則說：「在新聞出來之前有聽說了，還是很震驚，我聽到的故事是重疊的。」主持人更說「如果他有其他需要，如果同時想跟襄在一起？」阿布舞豁達回應：「我可以啊，你交往關係要說清楚，我當然要大的，輩份弄清楚。」

▲林襄、馬傑森。（圖／翻攝自臉書）

雖然節目從頭到尾都沒講出球員跟學妹名字，但主持人頻頻暗示，更多次提到「很襄」等關鍵字、兩人也沒被禁愛令退團，甚至說學妹幫「Michael」應援的口號很特別，「畢竟他們分手的很奇怪，不是應援很大聲嗎？我沒聽過這種口號。」超明顯的提示完全沒在躲藏。

▲林襄昔日在球場大喊「臭馬傑森」幫應援。（圖／翻攝自IG）

