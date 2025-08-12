詹智能被刺身亡本週四出殯　河智媛9月老闆活動不缺席

記者葉文正／台北報導

9月6日在台北三創舉辦 「2025 INFINITE VENUS MEET & GREET 無限女神 VIP見面會」，台韓團隊達成共識，決定延續詹智能的遺願，活動將照常舉辦，並於 8月13日正式啟售門票。而詹智能之前遇刺身亡，也將在本周四舉行告別式走完人生最後里程。

▲女神介紹。（圖／讀者提供）

這次親自邀集旗下與韓國頂尖的啦啦隊女神組成豪華陣容，期望打造年度最盛大的應援盛會。主辦方感慨表示：「這是詹智能生前全力投入的計畫，我們相信將活動辦好，就是對他最好的紀念。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲女神李珠熙(左起)、河智媛、禹洙漢與朴昭映。（圖／讀者提供）

本次見面會陣容結合韓國當紅韓籍啦啦隊組合，除了擁有「神級蜜大腿」稱號、以絕世笑顏與健身好身材圈粉無數的河智媛；被封為「韓華鷹最正啦啦隊」並在2024年韓國Dctrend論壇投票奪下第一、榮膺「國民啦啦隊」之稱的禹洙漢，還包括韓援三星獅啦啦隊隊長朴昭映，以一雙會笑的眼睛和甜美氣質收服粉絲，是本次陣容中唯一的現役隊長；以及被譽為「棒球場上的孫娜恩」、擁有偶像級氣質與甜美外貌的李珠熙，如今終於在台灣與大家正式見面。

主辦單位強調，本次見面會不僅安排多元互動橋段，還推出限量 【VIP應援大禮包】 與 【女神寵粉組】 搶先預購福利，讓粉絲一次收藏四位女神的魅力與真心。儘管詹智能已無法親眼見證活動登場，但是「2025無限女神 VIP見面會」將成為他留給粉絲與夥伴們的最後禮物，四位韓籍女神也承諾，將以最完美的舞台與笑容，完成這份意義非凡的應援盛會。