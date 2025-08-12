關穎認婚前喜歡就劈腿！　昔「抓包小三闖愛巢」當面對質

記者王靖淳／綜合報導

女星關穎2013年嫁給香港CEO朱志威，婚後育有1女2子，最近她在Podcast新節目《人生五分熟Life Medium Rare》分享婚前感情觀，大方透露自己過往有劈腿也有被劈腿的經驗，甚至還曾抓包一任男友出軌，與小三正面對質。

▲關穎公開劈腿過往。（圖／翻攝自YouTube／人生五分熟Life Medium Rare）



節目中，關穎坦言自己過往的每段感情，分手的原因都不同，可能是感情變淡、遠距離，甚至劈腿。她也不避諱表示，自己曾被劈腿，也曾因「不小心喜歡上別人」而劈腿另一半。談到感情觀，關穎認為「不要覺得自己很冰清玉潔，這一輩子一定有對不起人家過，也有人家對不起你過，不可能都是聖人。」她更透露，自14歲起談戀愛至今幾乎都是「無縫接軌」，即使想單身，身邊也總會有異性主動靠近她。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到劈腿另一半的過往，關穎表示，在感情中做錯事應該坦承承認，自己當年劈腿後，她選擇直接告訴對方並且和平分手。她坦言劈腿並非值得鼓勵的行為，但她希望透過自身經驗來提醒大家，面對感情結束時，可以學會「如何好好說再見」。

▲關穎自爆沒有感情空窗期。（圖／翻攝自YouTube／人生五分熟Life Medium Rare）

關穎更回憶一段親眼抓包劈腿的過程，她透露當時與男友在外合租房子，卻發現用鑰匙打不開門，當下聽到屋內傳來異樣聲音，她靈機一動假裝離開，卻在返回時與「小三」正面相遇，為此她雖然心中發抖，但仍裝出勇敢，質問對方身份與為何從自己家中走出，甚至也要對方打電話給男友，對方一撥他便馬上接聽。最後，男友不得不開門，場面尷尬到極點，也讓她至今印象深刻。