脆樂團情侶變夫妻！　長跑15年嗨曝「11月重磅喜訊」

脆樂團迎來成軍15週年里程碑，他們從情侶變成夫妻，不僅唱遍大小舞台、累積海內外巡演能量，更一舉奪下金曲獎殊榮，為慶祝這個特別的時刻，他們推出新單曲〈愛呀愛呀愛〉，主唱丁丁回顧過往，感性表示：「當初青澀的我們，怎會料到能站上大型展演中心的舞台，舉辦專屬演唱會呢！15年來，非常感動與感謝，謝謝我們依然是彼此的依靠，彎曲的道路也開滿了花。」

另一位成員Skippy則選在週年當天，重返他們相遇及表演的起點校園對面的地下道，他感慨地說：「彷彿看見年少的自己，對未來充滿期待。拍下一張與當年一模一樣的照片，看著15年來從青澀走向成熟，從情侶成為夫妻，從校園林蔭大道走上金曲紅毯，這一切仍令人感到不可思議。」他對所有的幸運心懷感激，領悟到更應感受當下、珍惜每一刻的快樂。

Crispy脆樂團趁勢宣告將於11月22日在TICC舉辦15週年演唱會《相遇就是說了100次我愛你》，門票開賣後捷報傳來，火速宣告完售！兩人興奮直呼：「我們辦到了！能和近三千位樂迷一起，走過15年的歲月，終於來到大型展演中心，真的萬分感激。」丁丁更承諾將好好鍛鍊體力，為演出做足準備，以應對經紀人提醒的觀眾席階梯。

為了這場深具意義的演出，Skippy積極投入內容構思。他表示：「最近每天想像著大型展演中心的歌單與演出細節，和團隊開會討論，感覺一切都越來越真實。」他們將持續打磨演唱會的每個環節，也呼籲所有樂迷屆時好好相聚：「相遇就是說了100次我愛你！你們可要更大聲！11月22日，大型展演中心，讓我們一起大聲呼喊，讓附近馬路上的騎士都聽見我們的愛！」