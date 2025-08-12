周慧敏痛失愛貓「先後送走了8隻貓狗孩子」　剪髮曝近照報平安

記者劉宜庭／綜合報導

「玉女掌門人」周慧敏（Vivian）向來視寵物如家人，本月1日，她心碎發文，證實所飼養的14歲豹貓「豬皮」已離世，悲痛稱其為「親兒」，字句流露無限思念。在沉澱11天後，昨日（11日）首度更新近況報平安，不僅親手剪了頭髮轉換心情，還去了健身房想把肌肉練回來：「我還好。」

▲周慧敏痛失愛貓。（圖／翻攝自周慧敏IG）



周慧敏在本月1日悲痛發文，曬出愛貓「豬皮」的萌照，寫下：「愛兒，你讓我成為如此被愛、如此幸福的媽媽，你的愛已是住在我心裡，直到永遠。」並標註豬皮的生命從2011年2月2日走到了2025年7月30日，長達14年的母子情誼戛然而止，當時鄭秀文、趙學而等圈內好友紛紛留言安慰。

經過11天的療傷，周慧敏昨日更新自拍照，頂著自己新剪的頭髮，向外界報平安。雖然痛失愛貓「豬皮」，但為了家中其它貓貓，她決定前往健身房鍛鍊腿部，「因為照顧貓貓常要快速蹲下和起立，強壯大腿肌肉對保護自己一雙膝蓋非常重要。」

▲周慧敏自己剪頭髮。（圖／翻攝自周慧敏IG）

▲周慧敏特製帽T為自己加油打氣。（圖／翻攝自周慧敏IG）

周慧敏透露，家中還有老貓BB、Mike仔，尤其是Mike仔雖然才11歲但卻特別虛弱，讓她格外掛心。她也感嘆，「雖然先後送走了八隻貓狗孩子了，我仍會繼續做好貓媽媽的角色，勇敢去愛，因為天父和家人的愛給我很大力量。因為信仰，在傷痛的同時，仍抱着喜悅的盼望。」為了給自己打氣，她還特製一件印有貓咪圖案的帽T，「看到圖樣已經好感動，相信不用解釋了。」