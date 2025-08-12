33歲金馬男星罹肺腺癌四期「近況曝光」！　把進醫院當作去遊樂場

記者劉宜庭／綜合報導

曾以《濁水漂流》等片多次入圍金馬獎的33歲香港男星柯煒林，日前證實罹患肺腺癌第四期，但他以「打慣逆境波」的樂觀態度積極抗癌。昨（11日）更新社群動態，向粉絲報告最新病況，透露副作用已開始出現，但也將這段經歷轉化為養分，樂觀表示：「更懂得感受，感覺之後演戲會用得到。」

▲柯煒林強調自己沒有住院。（圖／翻攝自柯煒林IG）



柯煒林罹癌消息震驚眾人，許多人也以為他是否已住院，對此，他昨日在限時動態中特別澄清：「不是，我沒有住院，今天是複診看醫生，抽血做檢查。」他也針對上一篇貼文做出解釋，「我會將每次進診所或者進醫院都當作進遊樂場的心態去面對。」

接著，柯煒林詳細報告身體狀況，表示目前僅靠標靶藥物治療，身體狀態不錯，「能走能動、能吃能睡」，困擾許久的咳嗽已經停止，呼吸也順暢許多，雖然聲音尚未完全恢復，但已在逐漸穩定。不過他也坦言：「副作用開始來了，不過還能應付，只是有時候會很想睡。」

▲柯煒林罹患肺腺癌第四期。（圖／翻攝自柯煒林IG）



談及抗癌心情，柯煒林形容像是坐雲霄飛車，「有時很好，有時很差，一時堅強，一時脆弱，其實跟你一樣，就是什麼情緒都有。」但他正學著與這份「麻煩」共存，並從中體悟更深層的情感。身為演員的他，甚至已經在為未來的工作做準備，認為這些深刻的感受，都將成為他日後演戲的寶貴養分，「更懂得感受，感覺之後演戲會用得上。」

文末，柯煒林再次向粉絲喊話：「總之，不用太擔心。有你們在背後支持著我。我沒事。」展現出堅定對抗病魔的決心與正能量。