王瞳賠上性命也要復仇「驚人身世曝光」　八點檔劇組復刻東南亞！

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》收視節節高升，劇情正式揭開孟婷（王瞳飾）的身世與復仇計畫。劇組用心打造東南亞場景，拍攝她身陷苦境的情節，也安排她與「浮木」黃育成（黃文星飾）相遇，兩人結盟回台展開驚心動魄的復仇之路。

▲王瞳在《好運來》中飾演孟婷，外表沉著冷靜，內心暗潮洶湧。（圖／民視提供）

談到這段全新戲碼，王瞳表示孟婷是一個心理極為強大的角色「忍了那麼多年，終於接近仇人！她明白復仇必定要付出代價，甚至可能會有生命危險，但她寧願賠上自己性命，也要讓壞人得到報應。」然而，孟婷心中仍有底線，她不願傷及無辜，這讓她在行動中充滿矛盾與掙扎，不過王瞳自己也很喜歡這段的設定，讓角色更飽滿。

為了呈現這種雙面性，王瞳刻意將孟婷在「太格集團」的笑容與眼神設計成帶有目的的偽裝，「真實的孟婷其實滿身傷痕、冷靜不愛笑，只求復仇。我在表演上，讓兩種狀態形成強烈反差，觀眾會感受到她外表的沉著下，暗潮洶湧。」

雖然背負仇恨，孟婷本性依舊善良，看到無辜的人受傷害時，仍會不顧一切伸出援手。王瞳認為，這或許是角色內心對過去的投射與補償「她想彌補年紀太小時，無法救回家人的遺憾，那是一種微小卻堅定的守護。」

談到對角色的喜愛，王瞳笑說自己經常替孟婷創作「復仇金句」，感謝編劇賦予她更多層次「孟婷不是權力最大的人，卻在默默改變局勢，就像一條線，把許多人事物串連起來。她的每一步，都是無聲的力量，也牽動著接下來的劇情走向。」

