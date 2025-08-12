成龍71歲領終身成就獎！霸氣宣告：我還能打　穿唐裝現身盧卡諾影展嗆好萊塢

記者蕭采薇／綜合報導

功夫巨星成龍儘管已經71歲，仍持續在影壇奮鬥，他近日親赴瑞士盧卡諾影展，隆重受頒「終身成就獎」榮譽金豹獎，該獎項是感謝他數十年來的付出，以及對電影界的卓越貢獻，更是對成龍演藝生涯的最高致敬，也再次證明其在國際影壇無可取代的地位。

▲成龍親赴瑞士盧卡諾影展，領取「終身成就獎」榮譽金豹獎。（圖／路透）

成龍穿著「新中式風」的唐裝出席盛會，並在獲獎時展現其一貫的幽默與自信。成龍回憶，17歲時，父親曾對他說：「兒子，我60歲了，我還可以下廚，你60歲的時候你還能打嗎？」當時的成龍不知道要怎麼回答。但現在，他可以自豪的說：「我71歲，我還能打。」

此話一出，立刻引發全場熱烈掌聲。這番話語不僅展現他寶刀未老的雄心，也為他傳奇的動作電影生涯寫下新的註解。成龍自出道以來，便以其獨特的動作風格和親自上陣的敬業精神聞名於世。無論是驚險特技或逗趣演出，他都親力親為，為觀眾帶來無數經典作品。

▲成龍穿著「新中式」唐裝現身，並霸氣宣告自己71歲還能打。（圖／路透）

即使年逾古稀，成龍依然心繫電影，也期待自己未來能繼續帶來驚喜，「只要我還在，觀眾就能看到我。」不過成龍也不改大哥風範，在影展的講座上，他不諱言表示，如今許多好萊塢電影缺乏品質，因為片商注重商業利益，反而無法令觀眾共鳴。