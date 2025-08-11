李麗珍進駐小紅書「59歲真實近況曝光」！　網看傻：是純欲天花板

記者顧齊祐／綜合報導

香港知名女星李麗珍憑藉《開心鬼》系列、《蜜桃成熟時》等經典作品，收獲了不少忠實影迷。她早年以甜美形象走紅，後來又以大膽演出成為性感女神，並曾榮獲第36屆金馬影后。近年來，李麗珍已鮮少出現在螢光幕前，不過近日她驚喜開通社群平台「小紅書」的帳號，曝光了59歲的最新狀態，引來網友大讚：「真的是純欲天花板！」

▲李麗珍近期開通了社群平台「小紅書」的帳號。（圖／翻攝自小紅書／李麗珍）



近期，李麗珍正式開通小紅書帳號，透過影片與粉絲互動，興奮表示：「在嗎？我是拍《開心鬼》的李麗珍，還記得我嗎？我入駐小紅書啦，你們是從哪部作品認識我呢？」短短兩天內，該影片即吸引超過1.5萬人按讚，討論熱度不減。

▲李麗珍透過影片與粉絲互動，吸引大批網友朝聖。（圖／翻攝自小紅書／李麗珍）



在影片中，李麗珍放下一頭烏黑秀髮，以一襲深棕色無袖洋裝亮相，脖子上以珍珠項鍊點綴，配上亮眼妝容，臉部肌膚相當細緻，整體狀態令人驚豔。雖然現年59歲，但她依舊保有優雅氣質與窈窕身材，完全看不出歲月痕跡。

▲李麗珍肌膚相當細緻，看不出歲月痕跡。（圖／翻攝自小紅書／李麗珍）



影片曝光之後，立刻吸引大批網友朝聖，紛紛留言大讚：「真的是純欲天花板」、「怎麼還這麼美」、「看起來不像快60歲，像30多歲」、「從年輕美到老」、「怎麼感覺越老越有韻味」。